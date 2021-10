BÉLANGER, Laurence Bilodeau



C'est avec résilience et sérénité que nous vous annonçons le départ, vers un monde meilleur, de Laurence Bilodeau 77 ans le 11 octobre 2021 au CHSLD de Saint- Anselme. Elle était la fille de feu Gabriel Bilodeau et de feu Adéla Larochelle. Native de Sainte-Claire, elle a demeuré la majeure partie de sa vie à Honfleur.La famille accueillera parents et ami(e)s auVendredi le 22 octobre 2021 de 19h à 20h30 et samedi le 23 octobre 2021 à compter de 9h.et de là, au crématorium.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial d'Honfleur. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Paul-Eugène Bélanger, sa précieuse fille Marielle Bélanger (Alec Corriveau) et son unique petit-fils Floran. Elle était la sœur de Dolorès (Henri Mercier), Paul-Eugène (Pierrette Goulet), Roger (Gilberte Roy), Éliane et Léandre. Elle était la belle-sœur d'Aimé (Pauline Carrier), feu Maurice, feu Gérard (Rollande Blais), feu Monique (feu Roger Nolet), feu Marguerite (feu Albert Lavallée), feu Louis-Philippe (feu Rollande Fortin), Julien (feu Mariette Blais), Gertrude (Léon Fortier), Marthe (Hyacinthe Fortier), feu Marie-Claire, Jean-Guy (Danielle Desrochers), Hervé (Françoise Morin), Hélène, Colette (feu Florian Couture), Jacques (Andrée Morissette) et feu Armand (Nicole Delorme). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Paul-Eugène et Marielle tiennent à remercier profondément Éliane Bilodeau, sœur de Laurence, qui l'a aidée et soutenue tout au long de sa maladie. La famille tient également à remercier tout le personnel du Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare et du CHSLD de Saint-Anselme pour les excellents soins prodigués et pour leur dévouement sans borne. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches par internet au www.alzheimerchap.qc.ca ou par la poste au C.P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. Prières de ne pas envoyer de fleurs. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire