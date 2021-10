BOISVERT, Paul



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 26 août 2021, à l'âge 77 ans, est décédé monsieur Paul Boisvert, retraité du Gouvernement du Québec. Époux de dame Lise Ouellet, fils de feu Gabriel Boisvert et de feu Thérèse Paris. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil son épouse, Lise Ouellet; ses frères et sœurs : Denise (feu Rémi St-Onge), Marcel (Antoinette Nadeau), Louise, Andrée (feu Yvon Lemay), feu Claude (feu Réjane Chrétien) et Guy; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouellet : Guy (feu Fernande Dupuis), feu Yolande (Arthur Lévesque et Lisette Carbonneau), Lucille (feu Benoit Boucher), feu Réal (Jeannine Hallé), Ghislaine (feu Jean-Luc-Pelletier, Claude Fortin), Jean-Eudes et Normand (Carole Belleau); sa tante Thérèse Bérubé et sa filleule Josée St-Onge ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, 418 682-6387.