COSSETTE, Diane-Joël



À l'IUCPQ, Hôpital-Laval, le 14 octobre 2021, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Diane-Joël Cossette, fille de feu madame Claire Cossette et de feu monsieur Joël Cossette. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera le lundi 25 octobre de 11h30 à 13h30 au centre commémoratifet de là au cimetière Saint-Charles, 1460 Bd Wilfrid-Hamel, Québec, QC G1N 3Y6. Madame Cossette laisse dans le deuil sa sœur et ses frères: Sylvie (Yvan Veillette), Yvan (Lucile Déry) et Alain (Denise Guillemette); son très bon ami et aidant naturel dévoué Valmond Breton ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la Clinique des Maladies Interstitielles et Hypertension Pulmonaire pour leur dévouement et les bons soins prodigués ainsi qu'au personnel soignant de l'unité 5 de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca