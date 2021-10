HÉBERT, Benoît



Victor HugoEntouré de l'amour des siens, au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 3 octobre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Benoît Hébert, époux de dame Moïsette Dallaire. Il demeurait à Québec.de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Sara, son beau-fils Jimmy et son petit-fils adoré Benjamin; sa sœur Paule (Gaston Poitras) et son frère Richard (Hélène Rochette); ses belles-sœurs de la famille Dallaire : Raymonde (feu Marc Bouchard) et Charlotte (Jean Desnoyers); ses neveux et nièces, cousins, cousines ainsi que la famille de monsieur Martin Boucher. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs : Fernand, Lucille (Maurice Couture), Paulin et Françoise (Raymond Tuppert); son filleul Simon et son neveu Michel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dallaire : Jeanne-Ida (Serge Gosselin), Jacqueline (Fernand Duchesne) et Louis-Marie. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Champlain-des-Montagnes (niveau 200) et le Dr François Aumond pour les soins prodigués ainsi que pour l'empathie et l'humanisme démontrés au cours du séjour de Benoît. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don au Fonds de recherche et d'enseignement de la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Les fonds amassés serviront à la création de la Bourse Benoît-Hébert visant à soutenir la recherche sur les troubles cognitifs. https://secure3.convio.net/ulaval/site/Donation2?1400.donation=form1&df_id=1400&uactv=1&utype=1180&udesg=4031