Éviter l’électrocution, pour vous et vos proches

L’automne, avec ses températures plus douces, est une belle occasion pour jouer dehors ou entreprendre des rénovations extérieures. Il demeure alors essentiel de faire attention aux risques d’électrocution près des fils électriques, qu’on a tendance à oublier tant ils font partie de notre environnement. Une électrocution peut avoir des conséquences dramatiques et peut toucher tant un adulte réparant un toit que des enfants s’amusant trop près des fils. Le non-respect des distances est la principale cause d’accidents électriques chez le grand public. Pour se protéger soi-même et sa famille, il est donc vital de toujours rester à au moins 3 mètres des fils électriques.