GIROUX, Mariette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 septembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Mariette Giroux. Née à Montmorency le 31 août 1930, elle était la fille de feu dame Marie Fortin et de feu monsieur Joseph Théophile Giroux. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 9h30 à 10h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Madame laisse dans le deuil ses sœurs: Jeannine (feu Julien Langevin, feu Clément Laroche), Cécile (feu Philippe Bailly); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: Yvette, Louis-Philippe, Roger (Mariette Delisle), Patricie (Lucien Faucher), tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site: www.coeuretavc.ca, téléphone: 1-888-473-4636.