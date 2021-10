MARTEL, Alain



À l'hôpital régional de Portneuf, St-Raymond, le 13 octobre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Alain Martel, époux de madame Nicole Robichaud, fils de feu monsieur Grégoire Martel et de feu madame Eugénie Bordeleau. Il demeurait à Donnacona (Les Écureuils)., à partir de 14 h,et de là, au cimetière de Les Écureuils. Monsieur Martel laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Rémi (Marie-Christine Rousseau), Sonia et Jacynthe (Mathieu Savard-Trépanier); ses petits-enfants: Élodie, Aurélie, Louis-Alexis et Tommy; Joey et Jérémy; Laurent et Étienne; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Claude (Micheline Hardy), André, Yvon, Pierre (Hélène Cantin), Édouard, Annette (feu André Matte), Jacques (Guylaine Germain), feu Nicole, Lucie (Robert Doré); Line Robichaud (Daniel Tardif), Johanne (Yvon Nadeau), Sylvie (Yvon Lauzé), Doris, Donald (Christine Boucher), Pierre, Nancy (Stéphane Morin), Martin (Véronique Godin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Merci spécial à Annette pour son généreux don qui a permis à Alain d'être avec nous plus longtemps. Remerciement à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société de leucémie et lymphome du Canada, 740, rue St-Maurice, bureau 602, Montréal, QC H3C 1L5