TREMBLAY, Diane Poirier



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 12 octobre 2021, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédée madame Diane Poirier, épouse de monsieur Jacques Tremblay. Elle était la fille de feu monsieur Paul-Émile Poirier et de feu dame Jeanne d'Arc Guérin. Elle était native de Saguenay (secteur Arvida, rue Labrecque), elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 22 octobre 2021 de 17h30 à 21h.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 12h. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Jean-Philippe (Katerine Duchesne), Vincent (Marianne De Angelis); ses petits-enfants: Alexandrine (Raphaël Brassard-Lapointe), Kamille et Jordane. Elle était la sœur de: feu Ginette (feu Éxibé Girouard), Ghislain, Denis, feu Guy et Germain (Linda Lavoie). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Tremblay: Ghislain (Carmen Cleary), Louise (Gaétan Tremblay), Maude (Michel St-Gelais), Sylvie (Bruno Bouchard) et Marc (Lyne Labrosse); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Oeuvres Jean-Lafrance Inc. de Québec, 1390, route de l'Aéroport, Québec (Qc) G2G 0L6 - www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/faire-un-don/