LAFOND, Pierre



À Québec, le 14 octobre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Pierre Lafond, fils de feu dame Marguerite Ampleman et de feu monsieur Majorique Lafond. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 24 octobre 2021 de 13h30 à 16h30. Les cendres seront déposées au cimetière de Stoneham à une date ultérieure, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, son fils Kevin (Tania); sa petite-fille Zoé; son frère et ses sœurs: Jean-Guy (Yolaine), Hélène, Monique, Pierrette (Maurice); ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins et ses amis. La famille désire que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec G1J 5B3, tél.: 418 657-5334, télécopieur: 418 657-5921, courriel: cancerquebec.que@fqc.qc.ca, site Iinternet: www.fqc.qc.ca.