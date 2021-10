MARIER, Suzette



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 16 octobre 2021, à l'aube de ses 73 ans, nous a quittés dame Suzette Marier. Elle était l'épouse de monsieur Gilles Lavoie et elle demeurait à Saint-Urbain.suivie de la mise au columbarium de la Coopérative. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) en l'église de Saint-Urbain, vendredi jour des funérailles à compter de 10 h. Madame Suzette Marier laisse dans le deuil son époux: Gilles Lavoie; ses enfants: Annie (Stéphane), Lili (Michel), Francis (Lucie), Sophie; ses petits-enfants : Jessica, Vanessa, Louis-Philippe, John-Frédérick, Jonathan, Christopher, Jolianne, Samuel, Mélyna, Dalhia; ses arrière-petits-enfants: Kelly-Ann, Jayden, Jake, Charlotte, Mégan, Sophia, Anaïs et le petit dernier à venir Charles-David; ses sœurs: Louisette (feu André), Denise (Adélard), Nicole (Jean-Robert), Sylvie (Jacques); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lavoie; ses filleuls et sa filleule: Régis, Josée, Stéphane; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Elle est allée rejoindre ses parents: Méridé Marier et Simone Tremblay; ses frères et sa sœur: Jean-Claude, Gaétan (feu Jacinthe), Carole (feu Pierre). Un merci tout spécial est adressé à la Dre Caroline Kochuyt et au personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, des formulaires seront disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la