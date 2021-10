DUFOUR, Augustine



Le 25 décembre 2020, à l'aube de ses 100 ans (99 ans et 10 mois), est décédée madame Augustine Dufour, épouse de feu Antoine Tremblay. Elle demeurait à la Résidence Cardinal Vachon, autrefois à La Malbaie. Elle nous a quittés dans l'acceptation, la sérénité et la douceur, comme elle a vécu. La famille recevra les condoléances auLa Souvenance301, rang Sainte-AnneQuébecsamedi le 6 novembre à compter de 13h.Elle était la mère de Claire (Gildas Le Mouël), Robert (Michelle Crépin), Richard (Sylvie Fortier), Marie (Jean-Marc Darveau), Cécile (Michel St Pierre); la grand-mère de François, Isabelle, Véronique, Suzanne et Andréanne; l'arrière-grand-mère de Stéfani, Charles-Antoine, Julien, Alison et Elodie. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Raymond Bilodeau), feu Pierre (feu Anita Dallaire) feu Colette (feu Éloi Boulianne) feu Jeanne-d'Arc (feu Jacques Gagnon) Paul (Aline Boudreault), feu Jean-Claude (Clémence Bergeron) Bruno (Charlotte Bergeron), feu Evelyne (Jean-Claude Maltais), Hélène et Céline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: feu Jean-Arthur (feu Rita Boies), feu Françoise, feu Louis-Joseph (Marguerite Dufour), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Elle était la marraine de Bruno (son frère), de feu Michel Bilodeau, de Monique Dufour et de Carmen Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.