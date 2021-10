CHABOT, Jeannine



C'est avec tristesse, mais aussi sérénité, que nous vous annonçons le décès de notre mère Jeannine Chabot, épouse de feu Alexandre Lessard, le 4 octobre 2021 à l'âge de 90 ans. Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Marc), Danielle (Glenn) et André (Alexe), ses petits- enfants Francis, Félix, Zoé, Sean et Julien, ses frères Gérard (Brigitte) et Léo, ses belles-sœurs Geneviève, Lucie, Jeannette et Angéline, son beau-frère Charles, ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille recevra les condoléances à partir de, là où elle fût baptisée et où elle s'est mariée.puis aura lieu la mise en terre de ses cendres aux côtés de notre cher papa qui l'attend depuis le 23 octobre 2016.