FIFA: le Canada de retour dans le top 50

L’équipe masculine canadienne de soccer a percé le top 50 du classement de la FIFA pour la première fois depuis le début du 21e siècle.

L’équipe dirigée par John Herdman a fait un bond de trois positions lors de la mise à jour effectuée jeudi et occupe désormais le 48e rang. La dernière fois que les représentants de l’unifolié ont fait partie des 50 meilleures formations mondiales au soccer, c’était en 1997, alors qu’ils détenaient la 46e position. Le meilleur classement de l’histoire canadienne chez les hommes est une 40e place, obtenue en 1996.

Seulement trois équipes de la CONCACAF devancent le Canada au classement de la FIFA, soit le Mexique (8e), les États-Unis (13e) et le Costa Rica (45e).

Durant la plus récente pause internationale, au début du mois d’octobre, le Canada a obtenu une victoire et deux verdicts nuls dans leur tentative de qualification pour la Coupe du monde de 2022, au Qatar. En vertu d’une fiche immaculée de deux victoires et quatre matchs nuls, les membres de la feuille d’érable détiennent le troisième rang, avec 10 points, derrière les Mexicains (14 points) et les Américains (11 points).

Le Canada tente de se qualifier pour le Mondial pour la première fois depuis 1986.