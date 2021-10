Guy Lafleur exprime sa solidarité à Mike Bossy

L’ancienne vedette du Canadien de Montréal Guy Lafleur n’est pas resté insensible à la bataille que livre Mike Bossy, également aux prises avec un cancer du poumon, et il a exprimé sa sympathie à sa façon au cours des dernières heures.

L’ex-numéro 10 a ainsi diffusé sur son compte Instagram une photo montrant sa poignée de main avec son ancien adversaire au centre de la patinoire du Nassau Coliseum en 1984.

La scène suivait précisément la conclusion de la finale de l’Association Prince-de-Galles remportée en six parties par les Islanders de New York aux dépens du Tricolore.

Cette semaine, Mike Bossy a annoncé être aux prises avec la maladie par le biais d’une lettre diffusée sur le site de la chaîne TVA Sports.

«Je peux vous assurer que j’ai l’intention de me battre avec toute la détermination et toute la fougue que vous m'avez vu déployer sur la glace et dans mon jeu. Cette même détermination qui m’a aidé à accomplir mes rêves et compter mes buts, celle qui m’a propulsé au sommet de mon sport, à l’époque où je chaussais encore mes patins», a-t-il notamment rédigé.

Une dure bagarre

Pour revenir à Lafleur, il poursuit sa lutte au cancer, mais cela ne l’a pas empêché d’effectuer une sortie publique mercredi pour la Fondation du CHUM. Tout en admettant que rien n’est facile, il garde une attitude positive.

«Les deux derniers jours ont été ardues. J’ai reçu un nouveau traitement en fin de semaine passée et je serai de retour demain [jeudi] pour une nouvelle chimiothérapie. Nous verrons. Il vous faut toujours quelques jours pour voir comment vous vous sentez après le traitement», a-t-il expliqué au journal anglophone The Suburban.

