Le Canadien s’est de nouveau incliné. Au moins, cette fois, il ne s’est pas fait déclasser. Avec un peu plus de chance et d’opportunisme, il aurait pu connaître un meilleur sort.

« Le pointage ne reflète pas l’allure du match. Nous avons été compétitifs, ce fut un match serré. Ils nous ont fait payer nos erreurs, ce que nous n’avons pas réussi à faire. On a eu deux échappées et, en première période, on a raté le filet trop souvent. »

– Dominique Ducharme

Évidemment, avec seulement quatre buts en cinq rencontres, le niveau de confiance n’est pas des plus élevés. La frustration commence à gagner les troupes. On a même vu Brendan Gallagher fracasser son bâton lors d’un retour au banc.

« C’est un jeu d’équipe. Quand l’équipe connaît du succès, tout le monde en connaît et tout le monde commence à avoir du plaisir. Il n’y a pas de fun à perdre tous ces matchs. »

– Nick Suzuki

Comme si le Canadien n’avait pas suffisamment de la difficulté à trouver le fond du filet, les officiels en ont refusé un à Gallagher, jugeant que celui-ci avait nui au travail de Frederik Andersen.

« Il n’avait pas les patins dans la portion bleue, mais une autre partie de son corps l’était. Est-ce qu’il touche à la mitaine du gardien ? C’est le genre de décision qui peut aller d’un côté comme de l’autre. Cette fois, elle n’est pas allée du nôtre. »

– Dominique Ducharme

Tyler Toffoli fut l’unique buteur du Canadien. Il a ajouté son nom à celui de Jonathan Drouin dans la courte liste des attaquants ayant fait bouger les cordages depuis le début de la saison.

« On a obtenu de bonnes occasions, on a créé du momentum. La situation dans laquelle on se trouve est très frustrante. Il faut que l’on trouve nous-même une façon de s’en sortir. Il faut qu’on joue pendant 60 minutes. »

– Tyler Toffoli