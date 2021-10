Kevin Poulin pose finalement ses valises à la maison

TROIS-RIVIÈRES | Il a joué 50 matchs pour les Islanders de New York. Puis, le gardien Kevin Poulin a parcouru le monde : le Connecticut, la Californie, le Kazakhstan, Laval, la Croatie, la Suisse, l’Allemagne et la Suède.

À 31 ans, celui qui obtiendra le premier départ de l’histoire des Lions de Trois-Rivières ce soir est heureux de finalement poser ses valises au Québec.

Même si, au départ, le Montréalais qui a paraphé un contrat de la Ligue américaine avec le Canadien souhaitait le faire à Laval, et non à Trois-Rivières.

Il a d’ailleurs participé au camp d’entraînement du CH, prenant part à quelques périodes en match hors-concours avant d’être retranché.

« Quand j’ai signé, on m’avait déjà parlé de cette possibilité-là [de se retrouver dans la ECHL], a expliqué Poulin, hier. Je savais que c’était possible, et même très possible quand on regarde la profondeur de l’organisation du Canadien. J’étais cinquième gardien. »

« Mais je suis dans un bon état d’esprit, a-t-il ajouté. Je veux juste bien faire. C’est notre première année dans la ligue, on veut bien performer. On est beaucoup de Québécois aussi, c’est une fierté d’être ici. »

Moins loin qu’à Astana

Et surtout, ce sera beaucoup plus facile pour la famille Poulin d’aller voir jouer leur préféré à Trois-Rivières qu’à Astana ou Berlin.

« Ça fait du bien de revenir en Amérique du Nord, et encore plus au Québec, a pointé le gardien. On a une maison à Longueuil, ma femme et mes deux enfants sont encore là. Ils vont pouvoir venir me voir les week-ends, quand il n’y a pas d’école. »

« Ce sera la première fois que ma famille va pouvoir venir me voir jouer depuis le junior, il y a 12 ans [alors qu’il jouait avec les Tigres de Victoriaville] ! »

Nouvelle adaptation

Avec les Lions, Poulin disputera ses premiers matchs dans la ECHL. Une autre nouvelle ligue, une autre adaptation pour le vétéran.

Et celle-ci risque d’être particulière. Les Lions n’ont disputé aucune rencontre préparatoire. Le gardien ne sait donc pas trop à quoi s’attendre en ce qui a trait au niveau de jeu.

« Sans avoir affronté les autres équipes, je n’ai aucune idée de ce dont ça va avoir l’air, a-t-il concédé. Mais je vois le talent qu’on a et je suis confiant qu’on va être compétitif. C’est sûr par contre que ça risque de nous prendre quelques matchs pour nous ajuster. »