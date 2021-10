La main-d’œuvre fragilise le plan Legault

Dans son discours d’ouverture d’un peu plus de 7000 mots regroupant une soixantaine d’engagements, François Legault a présenté son programme pour la prochaine campagne.

En fait, pour au moins les deux prochaines élections.

Fin de l’urgence sanitaire, identité numérique, pôle du transport électrique, décentralisation du réseau de la santé, c’est difficile d’être contre le gros bon sens.

Des milliers de travailleurs

Présentement, le Québec doit avoir environ 150 000 emplois à combler et on doit ajouter le « plan qui va permettre d’ajouter 100 000 travailleurs qualifiés de plus dans trois secteurs, soit la construction, les technologies de l’information et le génie ».

Sans compter que si on veut que « les parents qui le souhaitent puissent (sic) pouvoir enfin avoir une place en services de garde », ça va prendre des milliers de nouvelles éducatrices.

On voit très bien que le défi est colossal.

M. Legault a parlé du manque de main-d’œuvre dans son allocution, mardi, mais on ne sent pas encore le sentiment d’urgence au sein du gouvernement et les détails pour remédier à la situation étaient peu présents.

On va devoir peut-être attendre le mini-budget du ministre des Finances en novembre pour voir des solutions, mais ça va prendre des mesures fortes pour encourager les 60-69 ans à revenir sur le marché du travail.

On n’est plus à l’heure des demi-mesures, le gouvernement doit frapper fort.

Attentes très élevées

En décidant de proroger la session et de présenter sa vision des prochaines années, François Legault n’a pas eu peur de se mettre de la pression sur les épaules.

Il n’était pas obligé de faire ce discours, il sait maintenant qu’il doit livrer la marchandise.

Pour y arriver, les élus caquistes devront trouver une façon de régler la pénurie de main-d’œuvre.

Une fois cette hémorragie stabilisée, les Québécois pourront avancer. Sinon, ils vont stagner.