La PCRE prendra bien fin, d’autres programmes prolongés

Ottawa ne prolongera finalement pas la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), qui se terminera samedi. Le gouvernement mise sur de nouveaux programmes plus «ciblés» pour les secteurs encore vulnérables, dont le tourisme et les arts et spectacles.

• À lire aussi: Trudeau dévoile la nouvelle preuve vaccinale standardisée pour l’international

• À lire aussi: Près de 3 millions de doses prévues au départ

«Évidemment, on voit que l’économie reprend dans la plupart des secteurs et on reconnait effectivement qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs et les gens ont la possibilité maintenant de retourner au travail», a déclaré Justin Trudeau en point de presse jeudi.

Selon lui «ce n’est plus logique ni souhaitable de préserver ces soutiens généraux», vu le retour récent à un taux de chômage prépandémique, à 6,9 %.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui accompagnait le premier ministre, a présenté la «dernière étape» dans la panoplie des soutiens accordés par le fédéral pour encaisser le choc de la pandémie.

À VOIR AUSSI