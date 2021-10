Le Québec devra faire des «choix» budgétaires difficiles

À l’aube d’un mini budget, certains ministères devront se serrer la ceinture pour offrir les mêmes services publics aux citoyens.

« On n’est pas dans l’austérité, on est dans l’efficience », a tenu à préciser la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, lors d’une mêlée de presse ce matin.

En raison de la situation économique du Québec post-pandémique, les investissements en santé et l’augmentation du coût de la vie, le gouvernement devra imposer des restrictions aux autres ministères, admet-elle.

« On est déjà dans cette optique-là depuis le début de notre mandat. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’on ne coupe pas les budgets. Mais, il faut que les services demeurent les mêmes. On parle d’efficience », a affirmé Mme Lebel. « Avec moins d’argent, faire les mêmes choses. »

Le gouvernement devra ainsi faire des choix difficiles. « Gouverner, c’est toujours une question de choix. Ce n’est pas unique à la situation actuelle », a mentionné la présidente du Conseil du trésor.

Priorités

Le ministre des Finances, Eric Girard, confirme que les priorités du gouvernement de la CAQ sont : la santé, l’éducation et l’économie.

« Si on a un taux de croissance plus élevé en santé, on aura un taux de croissance moins élevé pour les autres missions. Mais, dans l’ensemble, tous les postes budgétaires vont continuer à augmenter », a assuré le ministre.

Déjà dans le dernier budget, l’évolution de dépenses en santé et en éducation prévue en 2022-2023 prévoyait une croissance de 3 % à 4 %. Cependant, pour les autres portefeuilles, la CAQ envisageait d’une réduction de 0,2% pour cette même période.

Mise à jour attendue

Le porte-parole libéral en matière de finances publiques, Carlos Leitão, croit que le gouvernement ne peut pas continuer à augmenter ses dépenses dans tous les ministres. « Il va falloir qu'on choisisse (...) C'est pour ça que j'ai très hâte à la mise à jour économique, qui s'en vient dans quelques semaines, pour que le gouvernement mette à jour son cadre financier à moyen terme. Parce que, oui, comme vous, je suis très curieux de voir comment ils vont gérer cette situation-là », a dit M. Leitão.

Ce dernier s’inquiète également de la hausse de l’inflation de 5,1%. « J'ai bien l'impression que cela va continuer », a-t-il prédit. « Ne serait-ce que, particulièrement au Québec, un facteur qui est très québécois, c'est la pénurie de main-d’œuvre, et donc cela aussi contribue ou peut contribuer à alimenter les pressions inflationnistes. »

Cette pénurie de main-d’œuvre pourrait d’ailleurs nuire à la croissance économique et la relance économique du Québec, a ajouté le député de Robert-Baldwin.

