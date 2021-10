L’Inde a administré un milliard de doses de vaccin contre le Covid-19

L’Inde a administré jeudi sa milliardième dose de vaccin contre le Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé, six mois après une flambée dévastatrice des cas qui avait fait craindre l’effondrement du système de santé.

Selon le gouvernement, environ trois quarts des adultes de ce pays de 1,3 milliard d’habitants ont reçu une injection et environ 30% sont complètement vaccinés.

L’Inde a connu en avril et mai un pic important, enregistrant plus de 400 000 infections et 4 000 décès par jour, de nombreux hôpitaux étant incapables d’y faire face et les crématoriums étant débordés.

Les cas ont depuis fortement diminué, avec moins de 15 000 infections par jour, et la plupart des activités sont revenues à la normale.

L’Inde est le deuxième pays à avoir administré un milliard de doses après la Chine, qui a administré plus de 2,3 milliards de doses, selon le gouvernement chinois.

Le Premier ministre Narendra Modi a remercié les professionnels de la santé, des annonces spéciales ont été faites dans les gares et les aéroports et les monuments ont été illuminés aux couleurs nationales pour célébrer cette étape importante.

Le ministre de la Santé, Mansukh Mandaviya, doit présenter une chanson inédite interprétée par le chanteur Kailash Kher et une production audiovisuelle au Fort Rouge, lieu historique de New Delhi.

«Félicitations à l’Inde! C’est le résultat de la direction compétente du visionnaire Premier ministre Modi», a-t-il tweeté.