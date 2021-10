Linus Ullmark a laissé Buffalo dans le rétroviseur

Le gardien Linus Ullmark effectuera ses débuts dans l’uniforme des Bruins de Boston vendredi, et, par un concours de circonstances, ce sera face à son ancienne équipe, les Sabres de Buffalo.

Le Suédois n’était pas nécessairement en mauvais termes avec l’organisation qui l’a repêché au 163e rang en 2012, mais il avait sans doute besoin de changement. Avec un contrat qui venait à échéance au terme de la dernière saison, Ullmark a accepté un pacte de quatre ans avec les Bruins.

«J’ai passé neuf ans avec cette organisation. Ça ne m’a pas frappé tout de suite, a expliqué jeudi l’athlète de 28 ans en conférence de presse. J’ai passé quelques coups de fil à des coéquipiers pour les remercier de leur soutien et de leur amour, et c’est là que j’ai compris que j’allais partir. Il y a eu des larmes [...], mais j’aurai toujours beaucoup de respect et de gratitude pour tout le monde au sein de cette organisation.»

«Nous ne pouvions nous entendre parfaitement sur certaines choses et quand Boston a démontré de l’intérêt, je sentais que c’était la bonne décision de rejoindre un prétendant [à la coupe Stanley], une très bonne organisation et de bons coéquipiers. J’ai du plaisir depuis que j’ai quitté», a confié Ullmark, qui recroisera les Sabres avec une petite touche d’amertume.

Malgré la saison affreuse des Sabres en 2020-2021, Ullmark s’en est plutôt bien tiré avec une fiche de 9-6-3, une moyenne de buts alloués de 2,63 et un taux d’efficacité de ,917. Une blessure l’a toutefois empêché de voir plus d’action.

Le même homme

L’adaptation se fait tout en douceur pour le jeune vétéran, qui retrouvera déjà le KeyBank Center de Buffalo.

«En arrivant ce matin [jeudi], c’était un environnement familier, évidemment, après plusieurs années passées ici. Mais dans le bon sens. Je suis excité à propos de demain», a-t-il affirmé, ajoutant qu’il n’a pas vraiment suivi le début de saison des Sabres, qui montrent un surprenant dossier de 3-0.

«J’essaie davantage de me concentrer sur mon jeu et le groupe, a rétorqué Ullmark. Mon travail est de bloquer des rondelles. Ça ne fait pas de différence si c’est un chandail bleu et or devant moi ou un blanc et rouge.»

Avec Jeremy Swayman devant la cage au cours des deux premières rencontres, les Bruins ont amorcé la campagne avec une victoire et une défaite. Le nouveau venu sera-t-il en mesure de reprendre là où il a laissé l’an dernier?

«Je suis le même gars, avec un chèque de paie différent, c’est tout. Il n’y a rien qui se passe en dehors de la glace que je n’ai pas fait avant d’arriver ici. Alors si je commence à être différent, je ne serai pas dans la ligue pour longtemps. [...] Je veux être un gars sur qui on peut compter sur la glace et en dehors», a conclu Ullmark.