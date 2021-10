LOL :) tourne à Paris

L’équipe de l’émission LOL :) tourne en ce moment à Paris une vingtaine de sketches que l’on pourra voir en 2022 sur les ondes de TVA. Les vedettes françaises Michel Boujenah, Anne Roumanoff, Kev Adams, Laura Laune et d’autres font partie de la distribution.

Après avoir tourné au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Maroc, en République dominicaine, en Suisse et en Grèce, ComediHa ! débarque, pour cette 11e saison, dans la Ville Lumière.

« Ça fait longtemps qu’on a le désir d’aller tourner à Paris. Ça fait aussi longtemps que l’on souhaite inclure des stars françaises qui pourraient avoir un impact dans la francophonie à l’extérieur du Québec. On n’avait jamais réussi à convaincre un télédiffuseur français » a indiqué, lors d’un entretien, Sylvain Parent-Bédard, président et cofondateur de ComediHa !

Une aide financière provenant de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) et un investissement additionnel de TVA ont permis la réalisation de ce projet.

De 20 à 25 sketches seront tournés d’ici vendredi. Jarry, Jeremy Ferrari, Pascal Elbé, Rebecca Azan et Mathieu Madenian complètent la distribution. Antoine Vézina et Cathleen Rouleau représentent le Québec.

Les contacts établis au fil des années avec ComediHa ! ont permis la présence des artistes français.

« Les vedettes françaises sont suivies par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Leur présence va nous permettre de développer le marché des LOL :) dans la francophonie », a fait remarquer Sylvain Parent-Bédard.

Un intérêt marqué

Le président et cofondateur de ComediHa! ne le cache pas. Il a rencontré plusieurs diffuseurs et il souhaite obtenir un contrat de diffusion en France.

« En leur nommant les noms des vedettes participantes, je vois des yeux qui s’écarquillent. Nous sommes loin de la coupe aux lèvres, mais il y a un intérêt marqué des télédiffuseurs. La stratégie semble porter fruit », dit-il.

Une équipe française de 40 personnes, sous la direction du réalisateur Pierre Paquin, créateur de la série LOL :), tourne à différents endroits dans Paris.

Photo courtoisie, Narimane Doumandji

« Les journées débutent tôt et elles se terminent tard le soir. Ça se passe super bien. C’est une très belle expérience et c’est vraiment l’fun », a-t-il lancé.

Les sketches sont tournés dans des univers du quotidien des Parisiens et dans des univers plus fantaisistes et fantastiques.

« On sent le côté parisien à travers les rues, les sites et les appartements. On veut que les Parisiens se reconnaissent un peu plus et qu’ils accrochent. On veut quelque chose qui va scorer », a fait savoir Pierre Paquin.

Le réalisateur constate que l’arrimage avec l’équipe française n’a pas été compliqué à se mettre en place.

« On avait fait du travail de préparation, mais j’ai découvert, en arrivant ici, une superbe équipe. Ça va super bien et j’ai réalisé que nous sommes hautement compatibles », a-t-il dit.

La 11e saison de LOL :) sera diffusée sur les ondes de TVA en 2022.