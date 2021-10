Loretteville–Les Châtels: le conseiller Raymond Dion appuie la candidate de QFF

Le conseiller indépendant sortant Raymond Dion appuie la candidate de Québec forte et fière dans son district de Loretteville–Les Châtels.

Le conseiller, qui a été élu sans interruption à Loretteville depuis 2005, a annoncé récemment qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat. Ayant claqué la porte d'Équipe Labeaume en 2018, il siégeait depuis comme indépendant. Il avait en début de campagne choisi de rester en retrait et de ne pas appuyer de candidat. Mais sa rencontre avec la candidate Marie-Josée Asselin et avec son chef, Bruno Marchand, a changé la donne, explique-t-il en entrevue. Mme Asselin partage sa vision pour le district et il s'est dit «impressionné» par sa feuille de route.

«C'est une personne qui a un grand coeur. J'ai été emballé. Elle a beaucoup de drive dans son travail. J'ai été fortement surpris et je la place complètement en haut de tous les autres.»

Il a l'intention de faire une invitation à ses anciens bénévoles et aux organismes, leur suggérant de l'appuyer et il l'accompagnera dans son porte-à-porte en sa compagnie. «Je vais tout faire pour mousser la candidature de Mme Asselin.»

La principale intéressée reçoit cet appui avec joie. «M. Dion est quand même le conseiller qui a été élu avec le plus de votes à la dernière élection, avec plus de 6000 voix. C'est quelqu'un qui est super bien implanté dans son milieu. Il a toujours voulu le bien de Loretteville, il a voulu porter des projets, mais il a eu beaucoup de bâtons dans les roues.»

Le conseiller Dion estime que Bruno Marchand est la meilleure personne pour gérer la Ville. «Une fois assis dans la chaise du maire, ce sera un homme de leadership», a-t-il soutenu.

