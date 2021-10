Magaly déménage

L’espace boutique Prêt-à-[Re]porter se déplace sur la Rive-Nord. C’est maintenant au 3075, boulevard Wilfrid-Hamel, suite 110, que la clientèle de cette boutique unique à Québec se donnera rendez-vous. La propriétaire, Magaly Lamarre (photo), styliste vestimentaire déjà bien connue dans le monde de la mode, ouvrira les portes de sa nouvelle boutique, de plus de 1600 pieds carrés, le jeudi 4 novembre. Située depuis cinq ans sur l’avenue Taniata à Lévis, la femme d’affaires désire poursuivre sa croissance et se rapprocher de sa clientèle en déménageant ses installations. À des lunes de ce que l’on retrouve dans une friperie traditionnelle, l’inventaire de l’espace boutique Prêt-à-[Re]porter reflète le glamour et le chic en offrant le luxe grâce à des pièces griffées uniques et impeccables (photo). La boutique sera ouverte du jeudi au samedi et il sera toujours possible de prendre rendez-vous pour une séance de magasinage privée en compagnie de Magaly pour une expérience encore plus personnalisée.

La normale plus 8 !

André Gingras, enseignant en titre au club de golf La Tempête et pionnier de l’enseignement au Québec, a eu droit à toute une journée, en début de semaine, à l’occasion de son anniversaire de naissance. Il a d’abord enfilé sa tuque et ses mitaines (8 degrés Celsius) pour jouer une ronde de golf à La Tempête en compagnie de quelques amis et confrères de l’Académie pour ensuite se diriger vers son restaurant préféré à Québec, le Michelangelo dans l’arrondissement de Sainte-Foy, où son bon ami Nicola Cortina lui a avait réservé quelques surprises dont un énorme gâteau d’anniversaire (photo). Pour revenir au titre de cette notule, il fait référence au pointage au golf. 72 étant la normale, plus 8, et vous avez maintenant son âge. Bonne fête encore André.

Une retraite bien méritée

Pierre Gauvin (photo) un des as vendeurs automobiles de Honda Lallier Sainte-Foy, a décidé de prendre sa retraite après une carrière de 28 ans au cours de laquelle il estime avoir vendu plus de 4 000 véhicules. Pierre en profite pour remercier, évidemment, ses nombreux clients fidèles au fil des ans ; ses collègues de travail ; ses patrons, la famille Duplessis (Jean-Louis, Guy, Annie et Benoit) et les nouveaux propriétaires en place. J’aurais aimé souhaiter à Pierre de profiter de sa retraite pour améliorer son golf, mais inutile : Pierre est déjà un excellent golfeur. Donc il faudra lui trouver une nouvelle passion à développer.

En souvenir

Le 21 octobre 1976. L’avocate Gabrielle Vallée (photo), l’une des premières Canadiennes à accéder à la magistrature, devient la première femme à la tête de la Cour supérieure du Québec. Il s’agit également d’une première en Amérique du Nord. Âgée de 48 ans, Gabrielle Vallée siégeait à la Cour supérieure depuis 1973. Elle restera en fonction jusqu’à son décès en 1984.

Anniversaires

Eddy LaBrie (photo), auteur et journaliste retraité au Journal de Québec depuis 1994, 80 ans... Kim Kardashian, femme d’affaires, productrice et animatrice américaine, 41 ans... Mélanie Turgeon, skieuse alpine retraitée, championne du monde en descente en 2003, 45 ans... Annie Blanchard, chanteuse Star Académie 2005, 44 ans... Jean Gauthier, heureux retraité (cellulaire et auto), 68 ans... Benyamin Netanyahou, ex-premier ministre israélien, 72 ans.

Disparus

Le 21 octobre 2020 : Frank Horvat (photo), 92 ans, photographe italien, grand voyageur, observateur de la mode et de la rue, auteur de saisissants portraits de femmes... 2016 : Jean Gagné, 66 ans, mieux connu sous le nom de Frenchy Martin par les amateurs de lutte de la WWF des années 80... 2015 : Peter Baldwin, 82 ans, acteur britannique... 2014 : Nelson Bunker Hunt, 88 ans, homme d’affaires américain (HEMCO)... 2013 : Gianni Ferrio, 88 ans, compositeur et chef d’orchestre italien... 1997 : Sylvio Kirouak, curé à la Cathédrale de Chicoutimi de 1947 à 1967... 1996 : Lucille Desparois, 87 ans, conteuse et comédienne (Tante Lucille)... 1993 : Denise Proulx, 64 ans, comédienne québécoise... 1984 : François Truffault, 52 ans, réalisateur français... 1970 : Eugène Lapierre, 71 ans, organiste, professeur, compositeur, musicographe, administrateur du Conservatoire national de Montréal de 1927 jusqu’à son décès... 1969 : Jack Kerouac, 47 ans, romancier (Sur la route), poète américain et l’un des fondateurs du mouvement hippie.