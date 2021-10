Mairie de Québec: Marie-Josée Savard estime que le débat aura peu d'impact sur la campagne

Même si de l'avis de plusieurs observateurs Marie-Josée Savard a connu un débat télévisé difficile, la candidate à la mairie ne croit pas que sa performance aura un impact sur le reste de la campagne.

• À lire aussi: Mairie de Québec: débat corsé et échanges musclés

• À lire aussi: Le bulletin de nos experts: qui a gagné le débat électoral à Québec?

• À lire aussi: Débat difficile pour Marie-Josée Savard

En point de presse au lendemain de l'exercice, Mme Savard affirme qu'elle a été «solide» sur la défense de ses dossiers. «Un débat, c'est un débat. Quand on est sur le terrain, c'est complètement autre chose. Le débat n'a pas d'impact nécessairement sur la façon de continuer la campagne.»

Elle espère maintenant avoir plus de temps sur le terrain, avec ses candidats. «Ça me manque. J'ai besoin de voir les gens. Ces temps-ci, j'ai l'impression que je me prépare plus à des débats que de faire ce que je devrais faire comme candidate à la mairie.»

Elle a notamment reçu la plus faible note dans le quizz sur les connaissances liées à la Ville, en se trompant sur la dette, la masse salariale et le coût d'un billet d'autobus. Attaquée de toutes parts, elle a dû être sur la défensive une bonne partie du débat.

«Je pense que je me suis tenue debout parce que j'ai été la cible beaucoup. Je m'y attendais. C'est normal, j'ai un bilan à défendre puisque je suis dans l'administration actuelle.»

Par ailleurs, Équipe Marie-Josée Savard s'est engagée hier à développer les terrains achetés par la Ville dans l'ancienne emprise d'Hydro-Québec, le long de la 41e Rue, et ce avec les citoyens. Habitations, place publique, espaces verts, agriculture urbaine : toutes les possibilités sont sur la table, a affirmé Mme Savard.

À voir aussi