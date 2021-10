Non vacciné, il a frôlé la mort à 44 ans: «Ça m’est rentré dedans comme un tank. J’ai failli partir»

Un homme de 44 ans qui a été foudroyé par la COVID-19 pendant qu'il était non vacciné a frôlé la mort. Il invite maintenant ceux qui hésitent toujours à recevoir leurs deux doses à le faire rapidement.

• À lire aussi: Le Québec compte 428 nouveaux cas

Moise Delanoix a commencé à ressentir les premiers effets de la COVID-19 à la fin du mois de septembre. Le quadragénaire s'est rendu aux urgences d'un hôpital de Montréal et a été retourné chez lui, mais le 9 octobre, il n'en pouvait plus et s'est présenté aux urgences de l'hôpital du Sacré-Coeur.

«Ça m’est rentré dedans comme un tank. J’ai failli partir», a-t-il raconté à TVA Nouvelles.

Une semaine après avoir quitté l'unité de pneumologie, il a été hospitalisé pendant cinq jours.

«J’avais des douleurs atroces au niveau du thorax et jusqu’au dos. Ça faisait trois ou quatre jours que je mangeais, même si la nourriture ne passait pas. Je dormais peut-être une heure.»

«Je croyais que le vaccin a était fabriqué trop rapidement.»

La COVID a aussi provoqué des embolies pulmonaires et étant donné la sévérité des symptômes, il pourrait mettre des mois avant de s'en remettre complètement.

«Je dirais aux gens que c’est utile, le vaccin. Ça minimise l’effet que ça pourrait avoir.»

Dans environ un mois, M. Delanoix pourra lui-même être vacciné et c'est ce qu'il promet de faire, car il craint la COVID plus que jamais.

À voir aussi