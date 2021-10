Nourri par les huées

Jesperi Kotkaniemi a perdu de l’argent, mais c’était pour lui un bon investissement.

« J’avais placé un peu d’argent sur le tableau », a confirmé Kotkaniemi avec son éternel sourire.

« Il a placé de l’argent, beaucoup d’argent. Mais je garderai le montant à l’intérieur du vestiaire », avait dit Andreï Svechnikov quelques minutes avant la présence du numéro 82 dans la petite salle près du vestiaire de l’équipe adverse pour les entrevues.

Il y a de vieilles traditions au hockey.

Kotkaniemi a respecté cette règle en offrant un cadeau (en forme d’argent ou un souper d’équipe) à ses coéquipiers advenant une victoire contre son ancienne équipe.

Avec un salaire annuel de 6,1 millions cette saison, le troisième choix au repêchage de 2018 a maintenant un compte en banque assez garni pour faire le bonheur de ses coéquipiers.

La bonne réponse

Kotkaniemi s’y attendait. Pour son retour à Montréal, le Finlandais a subi les foudres des partisans du CH. Dans les hauteurs du Centre Bell, des fidèles plus créatifs ont scandé un « 6,1 » en faisant référence à son salaire avant que d’autres partisans optent pour un chant moins poétique en anglais commençant par la lettre f.

« Ça m’a donné un peu de jus d’entendre les huées chaque fois que j’embarquais sur la patinoire, a répliqué Kotkaniemi. Je me suis amusé. Je n’ai pas trouvé ça difficile, mais c’était drôle. J’ai ri un peu quand j’ai sauté sur la patinoire. C’était une situation inhabituelle. »

Kotkaniemi a terminé la rencontre avec le sourire dans le visage. En troisième période, il a marqué le but assommoir en redirigeant une frappe de Brady Skjei pour porter le pointage à 3 à 1. C’était son premier but dans l’uniforme des « Canes » et c’était son premier but à son premier match contre son ancienne équipe.

Rod Brind’Amour, quant à lui, a aimé la réaction de son jeune ailier de 21 ans.

« C’est difficile de se faire huer, que tu sois un jeune ou pas, tu ne veux pas entendre ça, a affirmé l’entraîneur en chef des Hurricanes. Mais je crois qu’il pouvait prédire ce type d’accueil. Il a répondu de la meilleure des façons. »

Une future étoile

Svechnikov, qui a marqué un autre but de toute beauté, a offert une prédiction intéressante au sujet de l’ancien numéro 15 du CH.

« Nous étions très heureux quand Jesperi a marqué. Il se faisait huer dès qu’il sautait sur la glace. J’ai aimé le voir obtenir une récompense avec un but. Je crois que ça lui donnera confiance. Oui, nous voulions gagner ce match pour lui. Il a joué trois ans à Montréal. Quand tu changes d’équipe, il y a toujours une période d’adaptation. Il doit apprendre un nouveau système en plus de jouer à une nouvelle position. Mais je crois qu’il deviendra un joueur étoile dans la LNH. »