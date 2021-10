Nouveau cours qui remplacera ECR : Roberge promet un nouveau programme qui fera «consensus»

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, se dit confiant que le contenu du nouveau cours qui remplacera celui d’éthique et culture religieuse fera «consensus».

«Ce qu’on va dévoiler très bientôt va faire, je ne peux pas dire l’unanimité, mais sans doute un grand consensus parce qu’on est vraiment dans la lignée des consultations» qui se sont déroulées à ce sujet à l’hiver 2020», a-t-il affirmé au Journal, en marge d’un point de presse jeudi.

À l’Assemblée nationale mardi, le premier ministre François Legault a affirmé dans son discours d’ouverture vouloir cultiver la fierté québécoise et la cohésion nationale, en misant notamment sur un nouveau cours axé sur «la culture et la citoyenneté québécoises» dans les écoles de la province, qui remplacera celui d’éthique et culture religieuse (ECR).

En janvier 2020, le gouvernement Legault avait lancé une consultation devant mener à la révision du cours d’ECR, qui a fait l’objet de nombreuses critiques depuis sa création en 2008.

Experts et citoyens ont été appelés à se prononcer sur la place à accorder dans ce nouveau programme aux huit thèmes suivants : l’éducation à la sexualité, l’éducation juridique, l’écocitoyenneté, le développement de soi et des relations interpersonnelles, la culture des sociétés, l’éthique, la participation citoyenne et la démocratie de même que la citoyenneté numérique.

Les réponses et commentaires de 30 000 citoyens et experts qui ont participé à cette consultation «nous ont guidés pour la rédaction» du nouveau programme, affirme M. Roberge. «Maintenant, ce n’est pas parce qu’on a consulté sur des thèmes qu’ils ont tous été retenus», précise-t-il.

Ce nouveau cours sera vraisemblablement très différent du cours d’ECR. «On s’en va vraiment dans un autre paradigme», affirme le ministre, qui ne parle plus de «révision», mais plutôt de «remplacement» du cours d’ECR.