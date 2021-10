Qui est vraiment raciste?

Pouvez-vous me dire pourquoi lorsque les Québécois francophones osent faire une remarque, souvent à juste titre, sur certaines communautés culturelles, nous sommes aussitôt taxés d’être racistes et xénophobes, alors que ces mêmes communautés semblent avoir tous les droits quand elles profèrent des propos haineux contre nous ? Pourquoi le racisme envers les Québécois est-il accepté, mais pas l’inverse ? Lorsque j’entends le PM Trudeau parler de racisme, je change de poste et je ne lui accorde plus aucune crédibilité. On raconte n’importe quoi pour plaire à ses électeurs ou à ses auditeurs.

Une pure laine

Il est naïf de penser qu’une communauté culturelle en particulier a le monopole du racisme. Toutes les communautés sont racistes. Mais aucun commentaire raciste ne peut être fait « à juste titre », car le racisme est toujours condamnable. Ce ne sont pas les communautés culturelles qui traitent les Québécois de racistes, ce sont les gens du ROC (Rest of Canada), qui eux-mêmes ont jadis pratiqué le racisme envers les Français catholiques et les Premières Nations. Au lieu de vous murer dans un refus d’écouter, mettez-vous donc en mode dialogue, plus propice à l’échange.