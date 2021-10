Sondage CROP: la lutte demeure très serrée entre Plante et Coderre

À un peu plus de deux semaines des élections municipales, les intentions de vote demeurent très serrées entre les deux principaux candidats à la mairie de Montréal, Valérie Plante et Denis Coderre.

Selon un sondage CROP mené pour le compte de Radio-Canada, le chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, est soutenu par 26% des personnes sondées, alors que la cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, a l’appui de 25% des répondants.

Balarama Holness, chef de Mouvement Montréal, et Luc Ménard, chef de Montréal 2021, obtiendraient respectivement 5% et 4% des intentions de vote.

Il faut souligner que 27% des gens sondés n’ont toujours pas fait leur choix.

Dans un sondage Léger dévoilé au début du mois, la mairesse sortante, Valérie Plante, obtenait 36% des intentions de vote, devant l’ancien maire Denis Coderre, qui souhaite un retour à l’hôtel de ville, avec un score de 35%.

Pour le sondage CROP, 1043 Montréalais ont été interrogés au téléphone et en ligne, du 7 au 16 octobre.

Rappelons que le vote par anticipation dans la métropole a lieu les 30 et 31 octobre, et que les journées de vote sont prévues pour les 6 et 7 novembre.

