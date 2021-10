La situation épidémiologique est suivie de près par les autorités de la santé dans la vallée de la Matapédia. Un autre appel à la vaccination est lancé, puisque le taux de vaccination est le moins élevé de toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent.

Trois écoles d’Amqui sont touchées par des éclosions de COVID-19.

À l’école primaire Caron, le plus récent bilan rapporte six cas auprès des élèves et des membres du personnel. Six contaminations ont aussi été diagnostiquées à l’école Saint-Ursule.

Des groupes ont été placés en isolement. Des tests de dépistage rapides ont été utilisés.

À l'école secondaire Armand-Saint-Onge d’Amqui, deux cas sont confirmés jusqu'à maintenant.

Le Centre de services scolaire des Monts-et-Marées suit la situation de très près. La direction rappelle aux parents que si leur enfant éprouve le moindre symptôme de rhume ou de grippe, il faut le garder à la maison et aller passer un test de dépistage de la COVID-19.

Des élus et les autorités de la santé ont effectué une sortie publique il y a deux semaines pour convaincre le plus grand nombre de citoyens d’aller se faire vacciner comme la région traine de la patte au niveau des statistiques.

Le 6 octobre, 77,6 % des personnes âgées de 12 ans et plus étaient adéquatement vaccinés au Bas-Saint-Laurent. En date d’hier, on comptait 78,9 % des personnes admissibles adéquatement protégées.

Le maire d’Amqui, Pierre D’Amours, réitère l’importance de se faire vacciner.

«La nécessité de se faire vacciner, d’augmenter notre taux de vaccination chez les 12 ans et plus, c’est primordial pour baisser ou ralentir les éclosions, on le voit.

On l’a dit, la Matapédia a toujours bien fait, elle a probablement été chanceuse à certaines occasions.

Mais, maintenant, on est dedans, on avait des inquiétudes. Et ça se confirme, malgré le message qu’on a lancé le 6 octobre», a-t-il expliqué en entrevue à TVA Nouvelles, jeudi.

Au Bas-Saint-Laurent, la santé publique rapporte 14 nouveaux cas jeudi dont 6 dans la MRC de la Matapédia.

