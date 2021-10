Un policier américain qui avait tué une Australienne condamnée à 57 mois de prison

Un ancien policier du Minnesota a été condamné jeudi à 57 mois de prison pour avoir tué par balle une Australienne vivant aux États-Unis, qui avait appelé le numéro d'urgence 911 afin de signaler un possible crime près de chez elle.

Mohamed Noor, 36 ans, avait été condamné en 2019 pour meurtre sans préméditation et homicide involontaire pour la mort en 2017 de Justine Damond. L'affaire avait choqué à Minneapolis et provoqué la colère dans le pays d'origine de la victime.

L'ex-policier avait été condamné à 12 ans et demi de prison pour le premier chef mais cette sentence a été cassée le mois dernier par la Cour suprême du Minnesota.

AFP

Jeudi, une juge du comté d'Hennepin, Kathryn Quaintance, a condamné Mohamed Noor à 57 mois de prison (quatre ans et neuf mois) pour homicide involontaire, avec un crédit de 908 jours déjà passés en détention.

Justine Damond, professeure de yoga de 40 ans ayant les nationalités australienne et américaine, a été atteinte à l'abdomen quand Mohamed Noor et son partenaire ont répondu à un appel nocturne qu'elle avait passé pour signaler une possible agression sexuelle dans une ruelle près de chez elle.

AFP

Elle est morte sur place.

La juge a dit que Mohamed Noor, assis côté passager, avait tiré en plaçant son arme «devant le nez de son partenaire».

Pendant son procès, Mohamed Noor a affirmé avoir eu peur d'une embuscade et avoir tiré sur Justine Damond pour protéger son partenaire.

Mais pour les procureurs, son tir était contraire aux règles de la formation des policiers.