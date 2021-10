Ville de Lévis: Gilles Lehouillier défend son bilan en transport en commun

Gilles Lehouillier ne croit pas avoir négligé le transport collectif même si Lévis est encore à la traîne par rapport aux autres grandes villes en matière d’investissements dans ce secteur.

Malgré un rattrapage depuis quelques années, Lévis demeure l’endroit parmi les 10 plus grandes villes du Québec où l’administration municipale investit le moins par habitant dans sa société de transport en commun, soit 85 $ par résident en 2021, rapportait jeudi Le Journal.

À titre de comparaison, la Ville de Québec débourse 221 $ par résident tandis que Saguenay dépense 87 $ par tête de pipe.

«N’oubliez pas qu’on part de loin, de très loin» a réagi le maire sortant de Lévis et candidat à la sa réélection, jeudi.

«On a doublé notre contribution depuis que je suis à la barre de la ville. [...] Oui, effectivement, on était à l’âge de pierre il y a quelques années, mais là, on passe à la modernité au niveau du transport en commun», a-t-il appuyé.

Cette contribution s’élève à 12,8 millions $ en 2021 alors qu’elle était de 6,4 millions $ il y a quelques années, a-t-il rappelé.

«Par contre, quand on décide de donner un coup de barre, par exemple dans le transport en commun [...], je ne peux pas arriver du jour au lendemain et augmenter la quote-part soudainement de 50 % parce qu’on essuierait des augmentations de taxe de 10, 15 %. Il faut qu’on l’inscrive dans un cadre précis et c’est ce qu’on fait depuis 10 ans», a-t-il défendu.

Le chef de Lévis force 10 dévoilait jeudi son programme électoral pour les quatre prochaines années. Celui-ci prévoit entre autres d’ajouter 57 000 nouvelles heures de service de transport collectif sur l’ensemble du territoire lévisien et de construire des voies réservées sur le boulevard Guillaume-Couture, comme annoncé précédemment.

