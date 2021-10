Violences sexuelles: la ligne d’aide aux victimes change de nom pour mieux représenter la réalité

La Ligne-ressource provinciale pour les victimes d'agression sexuelle a changé de nom pour Info-aide violence sexuelle, afin de s’adapter aux multiples facettes des crimes sexuels.

«Nous avions initialement le mandat d'aider les personnes victimes d'agression sexuelle, mais nous nous sommes rapidement adaptées pour répondre aux appels en lien avec du harcèlement, de la cyberviolence et notablement de l'exploitation sexuelle», a souligné jeudi Deborah Trent, directrice générale du Centre pour les victimes d'agressions sexuelles de Montréal (CVASM), dans un communiqué.

La ligne téléphonique Info-aide violence sexuelle offre de l'écoute, de l'information, du soutien et des références, disponible 24/7 de façon anonyme et confidentielle, gratuite et bilingue. Le service est ouvert à toute personne touchée par de la violence sexuelle, quel que soit l'âge ou le genre: les victimes, les proches, les intervenants, les personnes qui ont un doute ainsi que la population générale.

«Pour nous, l'enjeu n'est pas d'encourager les victimes de violence sexuelle à suivre un parcours précis, mais de s'assurer qu'elles soient bien accueillies, écoutées et soutenues dans toutes les démarches qu'elles choisissent d'entreprendre. Pour ce faire, les ressources et services spécialisés doivent être en mesure de desservir adéquatement l'ensemble du territoire, avec un souci pour les besoins particuliers des personnes marginalisées. [...] Nous travaillons vers un même objectif, soit qu'aucune victime de violence sexuelle ne soit laissée de côté», a souligné Roxanne Ocampo, représentante du Regroupement québécois des CALACS.

Au Québec, plus de 80 % des victimes connaissent leur agresseur et près de 67 % des victimes ont moins de 18 ans, selon les données du CVASM. Sans compter que depuis le début de la pandémie, les cas de cyberviolence et d'exploitation sexuelle n'ont fait que croître, a rappelé Mme Trent.

La ligne Info-aide violence sexuelle existe depuis plus de 10 ans. Elle a notamment été reconnue par le Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victime d'agressions sexuelles et de violence conjugale pour sa capacité à centraliser les diverses ressources existantes au Québec. Dans son rapport Rebâtir la confiance, déposé en décembre 2020, le comité recommandait d'ailleurs de bonifier Info-aide violence sexuelle.

Le numéro de téléphone reste toujours le même: 1 888 933-9007.