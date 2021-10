BLANCHET, Martha



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Martha Blanchet, épouse de feu Pierre-Émile Lemay et la compagne de Guy Croteau. Elle était la fille de feu Désiré Blanchet et de feu Julia Lemay. Elle demeurait à Saint-Édouard-de-Lotbinière.Elle laisse dans le deuil, outre son compagnon Guy, ses enfants: Stéphane (Nathaly Bernier), Marie-Claude (Pierre Lepage), Daniel (Benoit Tremblay); ses petits-enfants: Julia (Benoit Thébeau), Amélie (Vincent Ouellet) et Maude Lemay (Vincent Boutin), Alexandre et Ariane Busque;Ses sœurs : Sœur Gracia, Sœur Andrée et Céline (feu Honoré Castonguay). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés: feu Julienne (feu Oscar Boisvert), feu Pierre-Ange (feu Fernande Tancrède), feu Gérard (feu Simone Hébert), feu Agathe (feu Rémi Daigle), feu Mariette (feu Paul Leduc), feu Madeleine (feu Gérard Lord), feu Imelda (feu Jean-Roch Hamel), feu Léon (Jacqueline Mercier), feu Lucille (feu Marcel Rousseau), feu Mathilde (feu Émilien Paquet), feu Judith (Guy Croteau). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay : Rose-Éda (Marius Pilote), Alberte (feu Hilaire Blanchet), Jean-Guy (Yolande Boisvert), Marcelle (feu Jean-Paul Lemay), Rolande (Benoit Ouellet), André (Denise Duval), Rémi (Marie-Ange Daigle), Laurent (Fernande Charest), Louise (André Alain), Solange (Clément Lemay); Thérèse Laliberté, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la maison funérairele jeudi 21 octobre 2021 de 19 h à 22 h; vendredi 22 octobre 2021 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h; samedi 23 octobre 2021 à compter de 9 h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Nous tenons à remercier l'équipe d'inhalothérapie de l'Hôtel Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Cercle des Fermières de Saint-Édouard-de Lotbinière.