[BALADO] Les mamans légumes aussi protègent leurs petits

On sait que les lions, les ours et les autres créatures à griffes ont tendance à figurer en tête de liste des plus grands protecteurs de leurs progénitures.

• À lire aussi: [BALADO] Les plantes se défendent avec leur odeur

C’est vrai pour la plupart des animaux.

Mais ce serait également le cas pour les légumes!

De récents travaux en génétique de l’évolution montrent qu’on n’a pas avantage non plus à approcher des bébés radis...