Cap sur le numérique

Le Défi LCDF suit son cours jusqu’au 29 octobre, dans les écoles primaires et secondaires de la grande région de Québec. Présenté par Desjardins et Ubisoft, cet événement met en lumière le monde numérique et ses métiers d’avenir. Bien qu’il soit organisé par Le code des filles, un organisme visant à créer des expériences positives entre les jeunes (particulièrement les filles) et la technologie, ce défi est destiné à tous!

Les enseignants ou les intervenants des établissements scolaires inscrits doivent calculer les heures qu’ils consacreront à des activités numériques avec leurs élèves pendant tout le mois d’octobre. Chaque tranche de 50 heures donne droit à une participation au grand tirage.

Sept écoles de Québec se partageront une partie du grand prix comprenant des bourses en argent, des prêts de matériel informatique tels que des robots et des imprimantes 3D d’une valeur globale de 100 000$.

Le tirage au sort des écoles chanceuses aura lieu dans la semaine du 15 novembre 2021 et le dévoilement des gagnants se fera au cours de la semaine du 22 novembre dans le cadre d’un évènement médiatique.

Les organisatrices du défi souhaitent comptabiliser 20 000 heures d’activités numériques en combinant les résultats de toutes les écoles.