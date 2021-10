Photo courtoisie

L’Expert Carrossier Rive-Sud, en collaboration avec le FM 93, a mis à l’enjeu récemment deux bourses d’études de 2500 $ afin de contrer le décrochage scolaire occasionné chez nos jeunes par les conséquences de la pandémie. Pour être éligibles, les participants devaient rédiger un texte expliquant les raisons pour lesquelles cette bourse représenterait un solide coup de pouce dans la poursuite de leurs études. Un comité de sept personnes devait juger et retenir les meilleurs témoignages (parmi les 300 reçus) afin de sélectionner deux gagnants parmi ceux qui ont démontré les efforts déployés en poursuivant leurs études post-secondaires, malgré la tourmente actuelle, pour atteindre leurs objectifs de vie. Sur la photo, de gauche à droite : Éric Bernard, président du Groupe CRS ; Sylvie Breton, vice-présidente Finances du Groupe CRS ; Catherine Laflamme, de Montmagny et Océane Moreau, de L’Islet, les deux récipiendaires d’une bourse d’études ; Stéphane Dupont, animateur au FM 93 et porte-parole de l’Expert Carrossier Rive-Sud.

Bravo Guy !

Photo courtoisie

Guy Laforce (photo), que plusieurs ont connu et côtoyé à Québec à titre de président des Communications Guy Laforce/Mercure pendant 15 ans (1988 à 2002) ou à titre de directeur et producteur au sien de l’équipe Spectra de 2003 à 2006 et/ou président Zinc Productions de 2008 à aujourd’hui, vient d’être nommé directeur général (division événementielle) d’Arsenal art contemporain Montréal, ce centre d’art privé et une initiative culturelle fondés par les mécènes Pierre et Anne-Marie Trahan. L’Arsenal se consacre au soutien, à la promotion et au développement de l’art contemporain canadien par le biais de divers projets. Guy aura comme mission de faire rayonner l’Arsenal aux niveaux national et international alors que son rôle sera de développer des partenariats avec des producteurs, de créer des alliances avec les artistes et d’offrir une programmation riche, diversifiée et unique.

Prêt pour un 46e

Photo courtoisie

Après quelques semaines de réflexions et de rencontres avec différents partenaires, le comité organisateur de l’International Pee-Wee BSR m’annonce la tenue du 46e tournoi du 10 au 20 février 2022 à de l’aréna B.S.R., du secteur Bernières, et à l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard, du secteur Charny, à Lévis. Tous les joueurs d’âge pee-wee pourront participer au tournoi, toutefois ceux de 12 ans et plus devront être adéquatement vaccinés, en date du 3 février 2022. Afin de pouvoir être inscrite, une équipe devra fournir la preuve vaccinale de tous ses membres, afin qu’elle puisse être validée par l’International Pee-Wee B.S.R., tournoi régit par Hockey Québec.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 22 octobre 2015. Rétrogradé de son poste de leader parlementaire, le député péquiste Stéphane Bédard (photo) annonce sa démission comme député de Chicoutimi à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, Stéphane Bédard est l’un des « jouteurs » à l’émission La Joute de LCN.

Anniversaires

Photo courtoisie

Leslie West (photo), guitariste, chanteur et auteur-compositeur américain, membre fondateur du groupe hard rock Montain (Mississippi Queen), 76 ans...Helmut Lotti, chanteur belge, 52 ans...Stéphane Quintal, adjoint du préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey (LNH), 53 ans...Jeff Goldblum, acteur américain, 69 ans....Raymond Bachand, ex-ministre des Finances du Québec, 74 ans...Claude Charron, ex-animateur (TVA), 75 ans...Yvan Ponton, comédien, acteur et animateur québécois (RDS) 76 ans...Catherine Deneuve, actrice française, 78 ans...Christopher Lloyd, acteur américain, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 octobre 2020 : William Frederick Blinn (photo), 83 ans, scénariste et producteur américain (Starsky et Hutch) ... 2018 : Gilberto Benetton, 77 ans, chef d’entreprise italien, cofondateur et codirecteur, avec ses frères et sa sœur, du groupe Benetton... 2017 : Daisy Berkowitz, 49 ans, musicien américain qui fut le premier guitariste et le cofondateur de Marilyn Manson... 2015 : Abbé Antoine Bouchard, 83 ans, organiste, professeur d’orgue à l’UL (1961-1997) et directeur de l’école de musique de l'Université Laval (1977-1980) ... 2014 : Nathan Cirillo, caporal membre de la garnison des Argyll & Sutherland Highlanders du Canada, des réservistes basés à Hamilton... 2013 : Marylou Dawes, 80 ans, pianiste canadienne... 1998 : Jean Rafa, 88 ans, fantaisiste français... 1987 : Lino Ventura, 68 ans, acteur italien... 1979 : Nadia Boulanger, 92 ans, musicienne française et chef d’orchestre... 1973 : Pablo Casals, 96 ans, violoncelliste et compositeur espagnol.