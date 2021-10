De la difficulté à régler un problème d’alcool

Je suis à bout de ressources. Pour vous situer, disons que je suis une femme de 43 ans, sans enfant ni amoureux, depuis que le dernier en lice m’a balancée parce qu’il en avait assez de mes crises existentielles. C’est un fait que je ne suis pas simple à vivre. Mais qui le serait, après avoir hérité de la détestation de soi-même transmise par une mère qui a fini par mourir d’angoisse, et d’avoir été incapable de se séparer d’un mari alcoolique. Cerise sur le sundae : j’ai aussi hérité de la propension à boire de mon père !

Malgré une apparence physique dans la moyenne, une intelligence de première de classe, une vie professionnelle plus que correcte, je n’ai jamais réussi à m’aimer. Quand les choses vont bien, on dirait que je fais exprès pour que ça tourne mal.

Avec mon dernier chum, je pensais m’être casée pour la vie, car c’était la première fois que je me rendais aussi loin dans l’engagement avec quelqu’un. Mais il a fallu que je brise notre entente par mon incapacité à me retenir sur la boisson. Et plus d’une fois en plus. Comme il m’avait prévenue à plusieurs reprises qu’il détestait me voir dans cet état, il a décidé de partir.

Me revoilà à la case départ, comme si je n’avais rien appris de toutes mes folies d’avant. Je sais que j’ai perdu gros en perdant celui que je considérais comme mon âme sœur. Je suis complètement désespérée. Je me sens condamnée comme ma mère, malgré les efforts désespérés que j’ai faits pour ne pas lui ressembler.

Ah si je pouvais me débarrasser de mon passé

Si vous preniez les choses une à une, au lieu de voir le portrait de votre vie uniquement sous l’angle de l’échec, peut-être obtiendriez-vous un meilleur résultat ? Vous me semblez avoir intégré l’angoisse existentielle de votre mère ainsi que la propension à boire de votre père, qui vient probablement calmer celle-ci. Mais ce calme n’est qu’apparent, puisque la démesure dans la consommation d’alcool est en elle-même indicatrice d’une forme d’angoisse intérieure. En même temps que vous devez persister à travailler sur l’abandon de votre consommation, grâce aux AA ou à une autre méthode, vous devriez amorcer une thérapie pour débusquer et extirper la douleur logée au fond de vous. Le jour où vous aurez fait la paix avec votre passé, votre futur risque de vous apparaître sous un jour plus lumineux.