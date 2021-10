Dehors, Serge, Dehors: un documentaire sur la dépression de Serge Thériault

Un documentaire touchant sur le comédien et humoriste Serge Thériault, Dehors, Serge, Dehors, sortira le 19 novembre prochain.

Réalisé par Martin Fournier et Pier-Luc Latulippe, il s'agit d'un film portant sur la grave dépression dont est atteint M. Thériault. À cause de cette maladie, le comédien n'est pas sorti de chez lui pendant six ans.

Sa famille et ses amis se sont inquiétés et ont essayé par plusieurs tentatives de l’inviter à sortir, ne serait-ce que de sa chambre.

Ce fut une tâche ardue, donc ils ont dû demander des services à l’extérieur.

Dans un extrait, on entend un ami appeler à l'aide.

«Bonjour, monsieur, j’ai un petit problème, je voudrais avoir des renseignements», dit-il. «Il y a un artiste en haut de chez moi qui est très bien connu qui a des problèmes. Ça fait six ans qu'il n’est pas sorti de la maison.»

Dans le documentaire, on rencontre notamment la conjointe de l'acteur, sa fille, Melina, et un couple d'amis, Robert et Jolande Racicot, qui agissaient à titre d'aidants.

Rappelons que Serge Thériault a joué dans plusieurs émissions et films, dont La petite vie, Les Boys, Ding et Dong, le film, et Gaz Bar Blues.