Élections municipales: Marie-Josée Savard talonnée sur la question de la transparence au sujet du tramway

Même si elle n’a pas fermé la porte à la publication des réponses expédiées par la Ville de Québec au gouvernement Legault au sujet du tramway, Marie-Josée Savard a de nouveau été accusée, vendredi, par ses adversaires de manquer de leadership et de transparence.

Soulevé lors du débat de jeudi soir à l’Université Laval, l’enjeu de la transparence demeure au cœur de la campagne, ce vendredi.

En matinée, la cheffe d’Équipe Savard a affirmé, en marge d’un point de presse, que le «processus» d’échange entre la Ville et le gouvernement suit son cours et qu’aucune décision ne sera, de toutes façons, prise avant le scrutin du 7 novembre au sujet de l’insertion du tramway sur le boulevard René-Lévesque ou sur le nombre d’arbres coupés sur cette artère.

«Quand vous me dites : ‘est-ce que les citoyens pourraient avoir toutes les réponses avant le 7 novembre?’, il y aura toutes des réponses d’une façon ou d’une autre, mais il n’y aura pas de décision prise d’ici le 7 novembre. Si les réponses peuvent être transmises et diffusées, elles le seront. Je n’ai aucun souci pour ça. Même, allons-y si c’est possible», a-t-elle déclaré.

À cause de la campagne électorale en cours, Mme Savard, qui est vice-présidente du comité exécutif et membre du comité directeur du bureau de projet du tramway, a ajouté qu’elle n’a pas pu assister aux deux dernières rencontres du comité directeur et qu’elle ne connaît pas les réponses transmises au gouvernement. «Je suis membre du comité directeur. Mais je ne suis pas LE comité directeur», a-t-elle répété.

Pas convaincus

Loin d’être convaincus, les adversaires de Marie-Josée Savard s’en sont donnés à cœur joie. «C’est un manque flagrant et cruel de leadership. Un véritable leader ne se cache pas, ne fuit pas», s’est exclamé Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière. Ce dernier a d’ailleurs estimé que c’est ce «manque de transparence» qui nuit à la popularité du projet du tramway.

Raisonnement semblable du côté du chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, qui a dit avoir l’impression de revivre la campagne électorale de 2017 lorsque l’administration Labeaume refusait de détailler son projet de transport structurant.

«Les citoyens ont le droit de savoir. Les citoyens ont été bernés en 2017. On ne veut certainement pas rejouer dans le vieux film de 2017. Ce n’est pas le Jour de la marmotte», a-t-il laissé tomber.

De son côté, Jackie Smith a soutenu que la publication ou non des documents par l’administration municipale constituera «un vrai test de transparence pour Mme Savard». D’après la cheffe de Transition Québec, «si Mme Savard n'est pas capable de convaincre sa propre administration de rendre publiques ces informations vraiment importantes et vraiment chères dans le cœur des citoyens, [comme sur] les arbres matures, comment elle va convaincre la population qu'elle a le leadership pour être mairesse?», s’est-elle demandée.

Depuis hier, la Ville de Québec et le gouvernement se renvoient la balle quant à la publication ou non des réponses du bureau de projet.

