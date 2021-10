Incendie dans une résidence de Charlesbourg

Une quarantaine de pompiers ont combattu un incendie qui aurait pris naissance dans le foyer intérieur d’une résidence de Charlesbourg, à Québec, vendredi soir.

L’intervention a débuté vers 18h, lorsque le Service de protection contre les incendies de la Ville de Québec (SPCIQ) a été appelé à se rendre au 775, rue des Calcédoines.

Comme les flammes se sont propagées et rapidement et qu’il s’agit d’une maison de ville annexée à deux autres résidences, une 3e alarme a été demandée. Au total, une quarantaine de sapeurs ont prêté main-forte.

Des ouvertures ont été effectuées au niveau de la toiture et des lances d’attaque ont été utilisées pour limiter la propagation du feu. Environ 45 minutes plus tard, le brasier était maîtrisé.

Tout le monde a pu évacuer le domicile à temps et personne n’a été blessé. Les deux résidents de l’endroit ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

Si on ne connaît pas encore les causes de l’incendie, ce dernier aurait pris naissance dans le foyer intérieur de la résidence, d’après un appel logé au 911. Le SPCIQ rappelle donc qu’une « saine gestion et préparation des foyers intérieurs peuvent largement diminuer le risque d’incendie ».

