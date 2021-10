Jeux de Pékin: six gardiens dans la mire du Canada, dont Price

Carey Price ferait toujours partie des plans de l’équipe canadienne qui sera des Jeux olympiques de Pékin en février prochain.

Les nations qui participent au prestigieux événement devaient remettre une liste de 55 joueurs qui pourraient être sélectionnés en vue de la compétition. Selon le réseau TSN, l’unifolié aurait le nom de six gardiens sur sa liste, dont celui de l’homme masqué du Canadien de Montréal.

Les autres gardiens seraient Jordan Binnington (Blues de St. Louis), Darcy Kuemper (Avalanche du Colorado), Mackenzie Blackwood (Devils du New Jersey), Carter Hart (Flyers de Philadelphie) et Marc-André Fleury (Blackhawks de Chicago).

Les pays étaient autorisés à nommer 50 joueurs et cinq gardiens sur leur liste respective, mais il semblerait que le Canada ait obtenu le droit de mettre six gardiens sur celle-ci, et ce, en raison de l’incertitude entourant Price.

Présentement, l’homme de 34 ans participe volontairement au programme d’aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). Il n’est donc pas avec ses coéquipiers du Tricolore et on ne sait pas quand il amorcera sa saison 2021-2022.

La dernière fois que les patineurs de la LNH ont participé aux Jeux olympiques, soit à Sotchi en 2014, Price était le gardien numéro 1 du Canada. Il a été invaincu en cinq parties, a été nommé à titre de gardien du tournoi et a grandement contribué à la conquête de la médaille d’or des siens.

