La pomme sublimée dans votre verre

Doux liquide doré aux saveurs chaudes d’automne, le jus de la pomme se transforme en une variété de boissons appréciées des petits comme des grands. Avec ou sans alcool, ses multiples variantes comblent nos envies, du déjeuner au dessert, en passant par le cocktail.

Débordants de créativité, nos cidriculteurs et distillateurs multiplient les expérimentations à partir des différentes variétés de pommes, à l’image des cépages en vins, nous offrant toujours plus de produits, diversifiés et de qualité.

Jus de pomme pétillant Lacroix

Photo courtoisie

Élaboré par le Verger Lacroix de Saint-Joseph-du-Lac, ce jus de pomme pétillant gazéifié met de la joie dans nos pique-niques. Super chic dans sa jolie canette, il plaît à tous et représente une option santé, sans alcool ni sucre artificiel ajouté. 0 % alcool.

Les Bulles poussent dans les arbres

Photo courtoisie

Parfait pour festoyer en toutes occasions, ce cidre mousseux rosé réalisé par la Cidrerie Michel Jodoin, de Rougemont, est réalisé selon la méthode traditionnelle champenoise. Finement effervescent et sans sucre résiduel, il dégage des notes de fruits rouges, typiques de la pomme Geneva. 12 % d’alcool.

Hollyhop

Photo courtoisie

Fruit de la quête d’Adam et Ève, chassés du paradis et lancés à la recherche de la meilleure pomme, ce cidre brut est concocté par la Cidrerie Milton, de Sainte-Cécile-de-Milton. Aromatisé de houblons typiques de la côte ouest aux arômes d’agrumes, il est frais et doucement pétillant. Il réjouit les amants de la pomme autant que les accros du houblon. 6 % d’alcool.

La Pomme

Photo courtoisie

Distillée en petits lots par la Distillerie de Montréal, La Pomme est une eau-de-vie de type brandy. Sucrée avec du caramel de sucre d’érable, elle dévoile des saveurs épicées de tarte aux pommes. Fabuleux sur un sorbet en trou normand, en digestif ou en cocktail. 42,8 % d’alcool.

Seltzers Mont-Rouge

Photo courtoisie

Élaborés à partir de cidre de pomme à Rougemont, par Arista, les seltzers Mont-Rouge sont des eaux pétillantes alcoolisées, sans sucre ajouté et faibles en calories, offertes en trois saveurs : pamplemousse et romarin, mangue yuzu, et baies et hibiscus. 5 % d’alcool.

Bin Kin

Photo courtoisie

Un tout nouveau produit du Domaine Lafrance, de Saint-Joseph-du-Lac, ce cidre pétillant naturel fermenté en bouteille à partir de levure de champagne nous réjouit avec ses bulles minuscules et ses saveurs fermières de foin, légèrement acidulées. 7,5 % alcool.

Cuvée Avalanche

Photo courtoisie

Christian Barthomeuf, inventeur, en 1989, du cidre de glace, nous présente la cuvée Avalanche, un somptueux cidre de glace aux arômes de pommes mûres et d’épices, réalisé à partir des pommes de son domaine, le Clos Saragnat, de Frelishburg. 12 % d’alcool.

Dent de Lion

Photo courtoisie

Cidre floral aux arômes de foin et de miel, le Dent de Lion de la Cidrerie Le Somnambule, de Saint-Henri, est unique. Élaboré à partir d’un assemblage de deux cidres, l’un additionné du miel du Rucher des Basses Terres et l’autre aromatisé aux fleurs de pissenlit, il est refermenté en bouteille pour un doux pétillant. 8 % d’alcool.

Friga

Photo courtoisie

Nommé en l’honneur d’une déesse nordique, Friga est un cidre de glace élaboré à partir de cinq variétés de pommes par les Vergers écologiques Philion, à Hemmingford. Riche en arômes de fruits caramélisés, il se déguste avec bonheur avec foie gras, fromages ou desserts. 10,5 % d’alcool.

Vodka Nanuk

Photo courtoisie

Incroyable mais vrai, les pommes peuvent se transformer en vodka. Il faut dix kilos de pommes pour produire une bouteille de 500 ml ! Distillée quatre fois par la cidrerie et distillerie Autour de la pomme, de Shefford, à partir du jus des pommes de leur verger, la vodka Nanuk est particulièrement fraîche, douce et pure et se prête à tous les cocktails. 42 % alcool.