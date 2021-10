Le kale, roi des smoothies

Le kale est assurément l’une des plantes comestibles les plus prisées pour la confection de smoothies. Cette plante aux multiples vertus est en fait un chou dont les feuilles frisées ne prennent pas une forme pommée.

En plus d’être comestible, cette plante aux nombreuses vertus est très décorative grâce à son feuillage texturé. Le kale est si rustique – il tolère sans difficulté une température de – 10 °C – qu’on peut récolter ses feuilles jusqu’en décembre, parfois encore au début de janvier lorsque l’hiver tarde à arriver ou si on prend soin de le couvrir avec un agrotextile.

Photo courtoisie

On peut semer les graines de kale directement en pleine terre au printemps, mais il est aussi possible de le faire à la toute fin de l’été et à l’automne, en septembre ou en octobre. Si vous voulez accélérer le processus et obtenir des récoltes plus rapidement, sachez qu’il est possible de trouver des plants de kales en pots dans certaines jardineries et pépinières. Ces végétaux peuvent sans problèmes être plantés au potager en octobre.

Cinq variétés de kale à cultiver dans votre jardin cet automne

« Beira »

Photo courtoisie

Ce cultivar de kale arbore d’énormes feuilles vertes aux nervures blanches ressemblant à s’y méprendre à des feuilles de bettes à cardes. Il s’agit d’une variété d’origine portugaise qui tolère un peu moins bien la chaleur et le froid que les autres cultivars décrits plus bas.

« Darkibor »

Photo courtoisie

Voilà un kale hâtif, facile à cultiver, dont on peut récolter les feuilles après quelques semaines seulement. « Darkibor » arbore un feuillage particulièrement crispé de couleur vert bleuté foncé, pouvant atteindre plus de 60 cm de hauteur. Ses feuilles très frisées en font la variété idéale pour faire des croustilles, car elles retiennent bien les assaisonnements.

« Redbor »

Photo courtoisie

Ce spectaculaire kale présente un feuillage crispé de couleur pourpre très foncée très riche en antioxydants. Il peut parfois atteindre plus de 1,20 m de hauteur.

« Red Russian »

Photo courtoisie

« Red Russian » possède un feuillage vert glauque très découpé, parfois teinté de pourpre. Les nervures de ses feuilles sont de couleur rose pourpré. Il s’agit de l’une des meilleures variétés pour confectionner les smoothies.

« Walking Stick »

Photo courtoisie

Le kale « Walking Stick » est un légume légendaire cultivé en Europe depuis quelques siècles, principalement sur l’île de Jersey, où ses longues et robustes tiges étaient autrefois vernies et transformées en cannes. Il semblerait qu’il puisse atteindre plus de 6 m de hauteur lorsqu’il est cultivé sous un climat doux comme celui des îles anglo-normandes, mais il atteint plutôt en moyenne 1,5 à 3 m dans les potagers nord-américains. Toutefois, pour obtenir des plants géants, il est préférable de semer ce kale au printemps.