Le modèle québécois est encore la solution

Le modèle québécois craque, bien sûr.

Ce modèle québécois, définissons-le ainsi : un État interventionniste, présent et soutenu par le nationalisme québécois, qui se traduit par des programmes sociaux, des institutions sociales et politiques, des impôts plus élevés et une redistribution plus grande de la richesse.

C’est l’aboutissement, entre autres, de la vision de la Révolution tranquille qui voyait en l’État québécois, un outil de solidarité et de transmission de notre identité.

Et si aujourd’hui, secoué par une pandémie, on peut constater son affaissement et ses lacunes, nous ferions erreur de vouloir son affaiblissement au profit d’un autre modèle.

Nous aurions tort également de croire que si notre modèle prend l’eau, c’est en raison de la nature même du bateau. Niet, si l’eau prend, c’est parce que le bateau a été troué de tous les côtés depuis 20 ans par une politique de déconstruction des acquis sociaux.

Ce modèle, autrement dit, n’est pas le problème, il est encore la solution.

CAQ

Une des preuves vient peut-être du gouvernement Legault lui-même. Comme parti d’opposition, la CAQ était le relais d’un conservatisme fiscal.

Mais voilà que cette époque où la CAQ espérait moins de fonctionnaires, une privatisation de certains services et un fardeau fiscal moins élevé paraît ô combien éloignée.

À la CAQ, on privilégie maintenant les CPE, alors qu’on s’amourachait autrefois des « modèles d’affaires » des garderies privées non subventionnées. On fait maintenant le choix de mieux payer les infirmières et les préposés aux bénéficiaires pour contrecarrer les agences privées. Et on souhaite dorénavant conventionner les CHSLD privés...

Fondation

Ce modèle est essentiel à notre différence. Il incarne une culture et une histoire distinctes, ainsi que notre autonomie à l’intérieur de la fédération.

Alors, je ne comprends pas comment on peut à la fois vouloir déconstruire ce modèle, et défendre l’identité québécoise. Les deux sont liés, les deux se protègent mutuellement !

Bref, le modèle est craqué, mais pour le rénover, ne touchons surtout pas aux fondations.