Le centre-ville de Montréal se réinvente. Fruit d’une véritable métamorphose, le cœur de Montréal est plus que jamais un quartier où il fait bon vivre, travailler et s’y divertir. Et il y a tant à découvrir. Suivez le guide.

Renouvelé

Crédit photo : Éric Pelletier

De grands magasins, des boutiques de renom, des galeries marchandes... Le centre-ville a tellement à offrir aux acheteurs avisés. Sur la rue Sainte-Catherine, l’une des artères les plus réputées en Amérique du Nord, de nouvelles enseignes sont apparues, dont Uniqlo et Décathlon, qui insufflent un vent de modernité au centre-ville. Le Centre Eaton de Montréal quant à lui a fait l’objet d’une ambitieuse transformation qui a permis la fusion du centre commercial avec son voisin, le Complexe Les Ailes, réunissant ainsi les nouvelles tendances du commerce de détail sous un même toit. À quelques pas de là, vous pourrez découvrir la métamorphose de la galerie marchande de Place Ville Marie. Entre services et boutiques, l’offre commerciale est diversifiée et centrée sur le mode de vie pour procurer une expérience de magasinage répondant à tous les besoins.

Côté restauration, il y a du choix ! Que ce soit pour manger sur le pouce, découvrir une cuisine multiculturelle ou pour déguster un repas gastronomique, vos papilles gustatives seront comblées.

Le centre-ville est aussi un lieu où il fait bon travailler. Il accueille de nouveaux espaces de travail qui tiennent compte des besoins actuels des entreprises pour favoriser la créativité, l’échange d’idées, la collaboration efficace et la productivité maximale.

Animé

Soyez aux aguets ! Tout plein d’événements vous attendent en divers lieux du centre-ville au cours des prochains mois. Les visiteurs pourront y vivre des expériences uniques, joyeuses ou qui portent à réflexion. Quoi de plus plaisant que de jumeler une virée magasinage avec une sortie culturelle ou une rencontre avec vos proches et vos amis.

Ouvert

Crédit photo : Éric Pelletier

Le nouveau centre-ville offre des lieux de socialisation et de rassemblements qui permettent aux usagers de connecter entre eux, de partager et de vivre des expériences diverses. Les espaces se sont décloisonnés avec notamment la création de l’Esplanade PVM qui devient une terrasse ouverte sur la métropole. Il est aussi accessible aux citoyens de tous horizons. Les boutiques et les services conviennent à tous les portefeuilles, que vous cherchiez de la qualité à bon prix ou des vêtements griffés.

Le centre-ville est prêt à vous accueillir. Alors, vous venez ?