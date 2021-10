Les Alouettes au sommet dans l’Est

Avec un Eugene Lewis en grande forme et un William Stanback plus remuant que jamais, les Alouettes de Montréal sont venus à bout des Argonauts de Toronto par la marque de 37 à 16 pour prendre la tête de la Division Est de la Ligue canadienne de football (LCF), vendredi soir, au Stade Percival-Molson.

• À lire aussi: Un hommage significatif pour Michael Soles

Les Moineaux (6-3) ont ainsi remporté un quatrième duel consécutif, et ce, depuis que les «Argos» (6-3) les avaient vaincu le 24 septembre. L’équipe locale a pris sa petite revanche grâce à l’une de ses meilleures performances de la saison, marqué par trois majeurs au second quart, dont deux de Lewis.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Montréal a explosé après 15 minutes sans histoire. Monshadrik Hunter a sonné la charge en retournant sur 12 verges une interception, puis Matthew Shiltz a trouvé Lewis profondément dans la zone des buts.

Pour son deuxième de la rencontre, Lewis s’est retrouvé complètement seul dans la zone centrale, désertée par ses couvreurs. Captant le long relais de 58 verges de Shiltz, l’Américain a pu trottiner vers les buts.

Comme lors de la rencontre précédente entre les deux équipes, la réplique des «Argos» ne s’était pas fait attendre. McLeod Bethel-Thompson a remonté le terrain à coups de longues passes, avant que l’ancien des Moineaux Antonio Pipkin ne complète le tout dans la zone payante.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Pipkin a ajouté un autre touché sur une faufilade en fin de partie. Les Argonauts avaient alors profité de trois pénalités imposées aux Alouettes.

Retour en force pour Stanback

William Stanback effectuait un retour au jeu après une absence de deux matchs, lui qui soignait une blessure aux côtes. Le porteur de ballon a été utilisé à profusion par Shiltz, effectuant 24 courses pour des gains de 203 verges.

L’athlète de 27 ans a inscrit un touché et sa plus longue course de la saison, une cavale de 65 verges, a mené les Alouettes à la porte des buts. David Côté a ensuite pu facilement s’exécuter pour le placement.

Si Lewis et Stanback ont animé l’attaque en compagnie du quart Matthew Shiltz, la défensive a également mérité ses lettres de noblesse. Monshadrik Hunter mérite sans doute le titre honorifique de «troisième étoile de la rencontre», lui qui a ajouté une seconde interception à sa fiche au quatrième quart.

Bethel-Thompson, qui n’a pas lancé de passe de touché, a été victime d’un troisième larcin, gracieuseté de Chris Ackie, puis d’un quatrième, ramené jusque dans la zone des buts par Najee Murray. Ce dernier plantait ainsi le dernier clou dans le cercueil des Argonauts.

Un hommage à Michael Soles

Avant le début de la rencontre, un court hommage a été réservé à la mémoire de l’ancien porteur de ballon des Alouettes Michael Soles, qui est décédé en juillet de la sclérose latérale amyothrophique (SLA). Une minute de silence a été observée dans le stade où l’homme de 54 ans avait remporté la Coupe Vanier avec l’Université McGill en 1987.

À VOIR AUSSI