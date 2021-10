Les Terres des Sœurs de la Charité: Un énorme potentiel d’innovation agricole participative

Tout porte à croire que l’offre d’achat faite par le gouvernement québécois aux Sœurs de la Charité de Québec se conclura bientôt par l’acquisition des 210 hectares de l’ancienne Ferme Saint-Michel-Archange (Ferme SMA), principalement situés dans l’arrondissement de Beauport.

Cet heureux dénouement marquera l’aboutissement de la mobilisation pour sauver les Terres des Sœurs de la Charité (TSC), menée depuis 2015 par de nombreux citoyens et citoyennes et représentant.e.s de la société civile. Il permettra ainsi d‘amorcer la reconversion de l’énorme potentiel de ces terres vers une agriculture de proximité. La richesse de cette propriété est certainement unique au Québec et peut-être même au Canada.

Depuis le début de la vaste mobilisation pour la défense des TSC, les idées jaillissent de partout quant à ce potentiel: grands jardins communautaires, incubateur de mini-fermes bio pour la relève agricole, centre de recherche et d’expérimentation, actions caritatives, insertion sociale, lieu de ressourcement, d’éducation, de mise en valeur du patrimoine avec, en fond de scène, la redécouverte par notre société de l’importance de l’autosuffisance alimentaire.

Chose certaine, l’imposant passé nourricier de ces terres pour les malades et les démunis dont les Sœurs de la Charité ont longtemps pris soin devrait trouver un écho dans une forte dimension sociale et communautaire pour leur vocation future.

En faire une référence en agriculture urbaine

À tout cela, il y a un préalable essentiel: que, d’entrée de jeu, les citoyens et citoyennes ainsi que la société civile soient associé.e.s à la conception de ce projet de société, qui ne peut qu’être vert, multiforme et des plus motivants pour la jeune génération.

De nombreuses municipalités québécoises ont déjà adopté des stratégies d’agriculture urbaine, cette activité porteuse au confluent des priorités de notre temps que sont la crise climatique, la sécurité alimentaire, le vivre ensemble et le verdissement de nos villes. Avec une perspective plus large, il y a là une formidable carte de visite pour la région de Québec et le Québec tout entier, une source de fierté et de notoriété rayonnant bien au-delà de nos frontières.

Profitons des TSC pour faire de Québec et du Québec tout entier une référence mondiale en agriculture urbaine, avec comme fleuron le cas unique de cette vaste terre cultivée depuis 350 ans et enclavée dans le tissu urbain d’une ville du Patrimoine mondial de l’UNESCO ? Combien de capitales à travers le monde ne rêveraient pas d’un tel joyau ? Combien d’investissements, de retombées médiatiques et touristiques pourraient découler de ce projet si, comme société, nous savons tirer tout le potentiel de la valeur symbolique des TSC, qui dépasse de beaucoup la capacité des 210 hectares de fruits, céréales et légumes qu’on pourrait y cultiver ?

Au moment où se définit la vocation agricole future des TSC avec cette probable acquisition par le gouvernement du Québec, il est important d’en saisir l’énorme potentiel. Ce projet peut devenir un espace d'expérimentation et d'innovation pour l'ensemble des friches agricoles. Une occasion de voir autrement le développement agricole dans et autour des villes. Un exemple pour soutenir d’autres projets en cours ou en développement, que ce soit à Brossard, Lévis, Montréal ou Gatineau.

Il serait réellement innovateur d’associer également les citoyens et citoyennes ainsi que la société civile à la gestion future de ces terres, par exemple à travers une fiducie d’utilité sociale agricole (FUSA).

Une large réflexion doit s’engager sur la mise en valeur des Terres des Sœurs de la Charité, en faisant appel à toute l’imagination et à la créativité dont notre société est capable. Ces terres peuvent et doivent préfigurer le remarquable avenir qui se dessine pour l'agriculture d'ici.

Voix citoyenne

Institut Jean-Garon

Cosignataires (48 groupes, 296 individus)

Union paysanne

UPA de Québec, Jacques-Cartier

Réseau d'agriculture urbaine de Québec (RAUQ)

Centre d'innovation sociale en agriculture (CISA)

Les Urbainculteurs

Protec-Terre

Craque-Bitume

Société éducative Roger-Van den Hende

CRE-Capitale Nationale

Équiterre

Nature Québec

Les AmiEs de la Terre de Québec

Ordre des urbanistes du Québec

Vivre en ville

GIRAM

Accès St-Laurent Beauport

Conseil de quartier de Vanier

L'Agriculteur Urbain inc.

Santé Urbanité

Front commun pour la transition énergétique

Table citoyenne Littoral Est

Transition Capitale Nationale

Mouvement pour une ville Zéro Déchet

Regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ)

Comité citoyen pour l'Action climatique et environnementale de Durham-Sud (RVHQ)

Mouvement des travailleurs Chrétiens région Québec

Comité pour une Densification respectueuse

Atelier Véloce

Table en développement local Beauport

Groupe Forêt Charlesbourg

Marché de proximité de Québec

Croque ton quartier

Incroyables comestibles de Charlesbourg

Au coin de ma rue, une forêt qui nourrit

Chantier se nourrir, concertation en sécurité alimentaire Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Plantation amérindienne SIWI

Comptoir alimentaire du Vieux-Bourg

Le jardin des vie-la-joie

Verdir Saint-Roch

Notre jardin du vivre ensemble

Groupe d'Action en Écologie Intégrale (GAÉI)

Groupe de Simplicité volontaire de Québec

Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert

Cercle citoyen au coeur de Sainte-Foy

Corporation de développement communautaire de Beauport

Re-Fa-Vie - Ressource familiale vivante

Sources Vives au cœur de la famille

Benoit Limoges, consultant en biodiversité, Montcalm

Alain Olivier, Fac.Sciences de l'agriculture et de l'alimentation, Université Laval

Larry Hodgson

Hélène Alarie, agronome

Lili Michaud, agronome

Pierre Fournier, agronome-retraité

Manon Boulianne, prof.retr. ass. Sciences sociales-dép. d'anthropologie Michel O'Neill, professeur émérite, Université Laval

Pierre Racicot, Québec

Léonce Naud, géographe, Québec

Gaston Cadrin, géographe-environnementaliste

Marie-Audrey Nadeau Fortin, biologiste, Beauport

Véronic Dufour, consultante dév.durable, Beauport

Benjamin Laramée, Biol. M.Sc., Danville, QC Jean-Pierre Amyot, Ferme Anjanel SENC, Québec Julie Des Rosiers, Bio Ferme des Caps, Saint-Tite-des-Caps Gilles Turcotte, Ferme Marial, Baie-des-Sables Mathieu Bonsaint, retraité ing. forestier, Neuville Hélène Matte, St-Jean-Baptiste Nicholas Lescarbeau, Québec Pauline Fortin

Patrick Albert, Beauport

Phyllis Leclerc, Québec

Yvan-M. Roy, avocat retraité, Lévis Lucie Pelletier, Limoilou, Quebec Louise Vermette, Beauport Andrée LeBlanc, Montréal Danielle Roberge, La Cité-Limoilou Jacques H. Lachance, Vieux-Moulin, Beauport Daniel Pelletier, Québec Michèle Roberge

Yves Bédard, Charlesbourg

Yvon Tanguay, Quebec

Christiane Desrochers, Neuville

Céline Mercier, Québec

Christine Penner, faubourg St-Jean-Baptiste

Yves Massicotte, La Cité-Limoilou

Marie-Claude Bourret, La Cité-Limoilou

Léa Fischer-Albert, Charlesbourg

Serge Lepage, Pointe-Calumet

Amélie, Belzile, Saint-Apollinaire

Lucie Pagé, Charlesbourg

Christiane Gagnon, Québec

Lise Santerre, La Cité-Limoilou

Andrée Pelletier

Ann Cooper, Quartier Vieux Moulin, Beauport

Gilles Poirier

Danielle Daigle, La Cité-Limoilou

Danielle Lemay, La cité-Limoilou

Brigitte La Salle, Québec

Nicole Moreau, La Cité-Limoilou

Louisa Djebara

Sophie Grignon, Saint-Laurent-de-l'Île d'Orléans

Joanne Watson , Vieux Moulin

Louis-H. Campagna, La-Cité-Limoilou Suzanne Cotte, La Cité-Limoilou Hélène Garant, Québec Fabien Abitbol Fleur Delune, Québec Alice Guéricolas-Gagné, Québec Dominique Bouchard, Saint-Tite-des-Caps Raymond Renée, Limoilou Lucie Vallée Lise Santerre, La Cité-Limoilou Colin Perreault Diane Giroux, Lairet, Beauport-Limoilou Huguette Lépine Suzie Beaulieu, Plateau de Ste-Foy Lisette Roberts, Beauport Raymond Brulotte, Montcalm, La Cité-Limoilou Sophie Tremblay Simard Bernard ST-Gelais Geneviève Cloutier Martin Blanchette, Ste-Foy - Sillery - Cap-Rouge Serge Viau, Québec Guillaume Larose, La Cite-Limoilou Louise Côté, Beauport Jean Lacoursière, Québec Christiane Levesque. La Cité-Limoilou Gillis Desgagnés, Sainte-Foy W. Stuart Edwards, Québec Céline Lapointe, La Cité-Limoilou Bertrand Cloutier, Québec Ginette Evarts, La Haute-st-Charles Louise Gosselin, La Haute-St-Charles Martine Sanfaçon, Charlesbourg Kay Wolfe-Falaise, Durham-Sud, Québec Raphaël Jeudy, Rosemont, Montréal Mary Shee, Sainte-Foy-Sillery-St-Louis-de-France Yaïves Ferland, Limoilou Sara Venegas, Montréal Jacinthe Bhérer, Charlesbourg Yvon Tanguay, Quebec Catherine Gagnon, Montréal Martine Bernier, île d'Orléans Alexandre Allard, Limoilou Fernand Trudel, Beauport Danielle Adam, La Cité-Limoilou Germain St-Pierre, Durham-Sud Gisèle Martin, Durham-Sud Christian Loupret, La Cité-Limoilou Jennifer Vesic, Montréal Claire Paiement, Gatineau Pierre Domingue, La Cité-Limoilou Alain-Martin Richard, La Cité-Limoilou Paul-André Giguère Xavier Fonteneau , Montcalm, Québec Marie Céline Domingue Michel Laberge,Beauport Victor-H. Ramos, anthropologue, Lévis Andrée Levesque, Québec Stéphanie Fournier, Montréal Maurice Gendron, La Cité-Limoilou Enrique Macias, Charlesbourg Joce-Lyne Biron, La Cité-Limoilou Claire Binet, Beauport Dominique Duchesne, Québec Bernard Vidal, Charlesbourg Lise Roy, Québec Eve Lacombe Sylvie Giroux - Québec Anne Delpech, Québec Màgella Quinn Lothar Marzell Lise Cormier, Limoilou Noël Habel

Diane Marion, Québec

Fernand Dumont, Beauport

Serge Morel, Beauport

Louis Chabot, Québec

Patricia Shink, Québec

Marie Grandbois

Michel Lambert, Charlesbourg

Johanne Pétrin, Québec

Danielle Lapointe

Marta Teixeira

Ben Fortin, Beauport

Guillaume Lefrançois, St-Charles-de-Bellechasse

Normand Lévesque, Québec

André Demers, Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Chantal Dubreuil, Stoneham-et-Tewkesbury

Raymonde Letarte

Mylène Turcotte, nutritionniste, Vieux-Beauport

Lucie Binet, Québec

Gilles Thibault, Québec

Vézina Danielle, Beauport

Danielle Beaudoin

Zoé Laporte, horticultrice, Québec

Mireille Lewis, Saint-Placide

Réjean Savard, Saint-laurent-de-l'île-d'Orléans

Danielle Lafrenière, La Cité-Limoilou

Raymond Landry, La Cité-Limoilou

Pierrette Vachon-L'Heureux, Sillery, Québec

Louise Boucher

Sylvie Paquet, La Cité-Limoilou

Michel Leclerc, La Cité-Limoilou

Hélène Paré, La Cité-Limoilou

Geneviève Perron

Myriam Dionne, Rivière-du-Loup

Véronique Montesinos, Charlesbourg

Véronique Bouchard, Québec

Louis Mills, Charlesbourg

Michaël Potvin

Line Binet, Sainte-Famille

Anouk Lacasse

Jean Chiricota, Québec

Gaétan Chabot, Saint-Agapit

Joances Beaudet, Limoilou

Marie de Bellefeuille, Beauport

Mathieu Denis, Québec

Sarah Généreux, Québec

Ève Dubhaime

Hersande Hudelot, Québec

Pierre Genereux, Montréal

Annie Bédard, Beauport

Cynthia Fauteux

Michel Voisard, Charlesbourg

Antoine Pellerin, Québec

Hubert S. Fortin, Québec

Iris Hermon

Joël Passicousset, Québec

Serge Fortier EPCC, Ste-Marie de Blandford,

Julie Molard

Lucie Bergeron, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Michel Côté, Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

René Généreux. Québec Michael Parrish, La Cité-Limoilou

Sébastien Bouchard

André Du Mont

Mireille Bonin

Steven Chartier, Québec

Richard Moisan, Limoilou

Sarah, Verret, Limoilou

Anne Potvin, Cité-Limoilou, Québec

Camille Héloïse Fournier, Montréal

Marie-Hélène Gendron, Québec

Élyse Ratté, Beauport

Serge Charron, Beauport

Nadine Dupont, arrondissement Des Rivières

Claire Rousseau, Québec

Catherine Poirier Québec

Jenny Cartwright, Montréal

Tara Connor, La Cité-Limoilou

Gisèle Beaudoin, La Cité-Limoilou

Jean Seaborn, Limoilou

Jean Gagnon, Montréal

Alexandre, Poupart, Lac-Delage

Caroline Soucy

Jacques Bellemare

Louise Loignon

Véronique Mimeault, Québec

Carole St-Louis, La Cité-Limoilou

Geneviève Côté

Lise lachance

Jean-Laurence Seaborn

Nathalie Gravel

Nicolas Rousseau

Lise Voyzelle, des Châtels- Haute St Charles

Marie Desgagné

Alexandre Dumais-Dubé, Haute Saint-Charles

Mireille Légaré, Montcalm

Terri, l'Ange-Gardien

Sophie Gagnon

Catherine Quinn, Boischatel Québec

Claire Lachance

Michèle Dumas Paradis, La Cité-Limoilou

Martine Hébert

Laurent Lemay, Limoilou

Danielle Morin, Québec

Mireille Côté - Québec

Gracia Bahati

Joanie Boivin, La Cité-Limoilou

Denis Quinn, Charlesbourg

Marie Légaré

Rébecca Perreault, Lévis

Robert Bélanger, Québec

Jean-Noël Ouisse

Richard Legaullt

Marie-Claude Rheault, Québec

Johanne Huot, La Cité-Limoilou

Jean-Christophe Ruel, Lévis

Jacques Quinn

Manon Dumas - Beauport

Albertine Ouellet, Baie-des-Sables

Mario Turcotte, Baie-des-Sables

Anne-louise fortin, Limoilou, Québec

David Pepin, arrondissement Des Rivières, Québec