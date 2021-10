Litige avec le syndicat des policiers: la Ville de Québec fait appel à l’UMQ

La Ville de Québec veut faire intervenir l'Union des municipalités du Québec devant le Tribunal, dans la cause qu’elle a intentée contre la Fraternité des policiers et sa présidente, qui prend de plus en plus une dimension nationale.

Dans un document officiel, le comité exécutif de la Ville de Québec souligne que la Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) et la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) ont demandé, en juillet, d’être entendues elles aussi pour défendre la position syndicale de leur membre.

«Dans ce contexte particulier, il est opportun que l’Union des municipalités du Québec, dont les villes membres représentent la direction de la totalité des corps policiers municipaux du Québec, puisse faire valoir sa position juridique devant la Cour supérieure à l’égard des enjeux légaux qui y seront débattus», exprime le comité exécutif de la Ville.

Cet été, la Ville de Québec a demandé une injonction pour interdire à la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec et sa présidente, Martine Fortier, de divulguer des informations d’ordre tactique, opérationnel ou stratégique sans autorisation. La date de l’audition devant la Cour supérieure n’a pas été fixée encore.

Cela faisait suite, entre autres, à une intervention de Mme Fortier auprès de deux conseillers municipaux pour dénoncer le manque d’effectifs policiers sur le terrain lors des débordements au parc Victoria de la fin mai, en période de déconfinement.

Pour expliquer leur intérêt à prendre part au débat, la FPPM et la FPMQ ont soutenu que la décision à venir du Tribunal pourrait avoir «un impact direct sur les devoirs et les obligations» des associations policières qu’elles représentent et qu’elle est «susceptible de restreindre considérablement la liberté d’expression des représentants syndicaux».

La Ville de Québec a expliqué qu’elle ne commenterait pas davantage ce dossier, puisqu’il est judiciarisé.

